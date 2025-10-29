Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

29/10/2025 - Favela da Penha, Rio de Janeiro. Famílias e moradores levam mais de 60 corpos para praça após massacre e confrontos entre policiais e suspeitos / Crédito: Pablo Porciuncula / AFP

A Operação Contenção, realizada na última terça-feira, 28, pelas polícias civil e militar do Rio de Janeiro, deixou 119 mortos, sendo 115 civis e quatro policiais. As informações foram atualizadas pelo secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, que participou de uma entrevista coletiva à imprensa concedida nesta quarta-feira, 29. Autoridades de segurança pública admitem que esse número pode aumentar e afirmam que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos.