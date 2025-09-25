Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Priscila Costa quer ser 2ª senadora eleita pelo Ceará

Priscila quer ser 2ª senadora eleita pelo Ceará e André Fernandes elogia: "Nome forte"

Até hoje, apenas Patrícia Saboya foi titular de mandato na Câmara Alta pelo Estado. Vereadora tem o apoio de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama
Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lançada pré-candidata ao Senado por Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama da República, e pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa recebeu elogios do deputado federal André Fernandes, recém-empossado presidente do partido no Estado.

"Sim, pré-candidata. É um nome muito forte, competitivo e que tem muito a cooperar com a chapa. Acredito no potencial dela", afirmou André nesta quinta-feira, 25.

O pai do parlamentar, o deputado estadual Alcides Fernandes, também é pré-candidato a senador, lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle. Duas vagas estarão em disputa nas eleições do próximo ano. André afirmou acreditar que a oposição poderá eleger os dois senadores cearenses em 2026.

Priscila quer protagonismo feminino

Priscila Costa disse estar diante do desafio de se tornar a segunda mulher eleita para o Senado Federal em toda a história do Ceará. A primeira e única até hoje foi Patrícia Saboya, vitoriosa em 2002 e que exerceu o mandato de 2003 a 2011.

"Nós estamos diante de um grande desafio, porque a última mulher que o Ceará elegeu para o Senado foi Patrícia Saboya. Ela entrou para a história como a primeira mulher. Mais de 20 anos se passaram e nós estamos aqui diante dessa missão querendo o protagonismo feminino na política", disse a parlamentar.

"E por isso o PL se une, Michelle Bolsonaro, presidente Valdemar, André Fernandes, nesse grande grupo de apoio e eu fico muito feliz de estar com o nome colocado, essa candidatura posta porque esse é o meu desafio, o nosso desafio, levar uma mulher para o Senado", defendeu.

Augusta Brito (PT), que atualmente exerce mandato de senadora, e Janaína Farias (PT), que ocupou a cadeira no ano passado, são suplentes na chapa liderada por Camilo Santana (PT). Portanto, não entram na contagem de mulheres eleitas senadoras como titulares.

Leia | Quem quer ser um senador?

De acordo com Priscila Costa, o partido ainda analisa as composições para as chapas majoritárias com as demais forças que fazem a oposição, mas ela acredita ser possível eleger os dois senadores pelo bloco.

"A candidatura do pastor Alcides é também uma candidatura apoiada pelo PL, pela nossa liderança. Nós estamos sempre estudando como vai se avançar as demais composições, dos demais espaços que estão ainda a serem decididos, mas nós estamos muito confiantes de que o PL pode fazer duas vagas", completou.

A oposição no Ceará mantém conversas desde o início do ano e reúne, além do PL, União Brasil, PSDB e Novo. Há ainda parte do PDT, que deverá sair do partido. Entre esses últimos está o ex-governador Ciro Gomes, convidado a se filiar ao PSDB e ao União Brasil. Ele é cotado para se candidatar a governador do Ceará.

Outro cotado para o governo é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que deixou o PDT e anunciou filiação ao União Brasil, até hoje não concretizada.

O senador Eduardo Girão (Novo), que anuncia não ter intenção de concorrer a um novo mandato, também se coloca como pré-candidato a governador e é cotado para se filiar ao PL.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Senado Federal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar