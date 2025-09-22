Em Brasília, André Fernandes toma posse como presidente do PL-CE

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Brasília, André Fernandes toma posse como presidente do PL Ceará

O deputado federal substitui o deputado estadual Carmelo Neto no comando do partido após pedidos de parlamentares junto ao comando nacional do PL
Substituindo o deputado estadual Carmelo Neto, o deputado federal André Fernandes tomou posse como presidente do PL Ceará. O evento ocorreu nesta segunda-feira, 22, na sede do partido em Brasília. A mudança foi solicitada por parlamentares ao comando nacional da sigla e teve aval de Jair Bolsonaro (PL).

Entre as presenças, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. "O André Fernandes já fez um papel na eleição dele de prefeito, que foi a eleição mais comentada no País. No Rio Grande do Sul, eu ia lá, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, só se falava na eleição lá. E isso teve um crescimento muito grande também. Isso favoreceu o partido. Por isso nós estamos trazendo os melhores agora para cá", disse na ocasião.

Em entrevista ao O POVO na sexta-feira, 19, André contou pretensões à frente do diretório estadual como a ampliação das bancadas no Legislativo.  "A gente vai brigar pela sexta vaga na Câmara dos Deputados Federais, assim como também na Assembleia Legislativa", mencionou. "Continuar o bom trabalho que o partido já tem feito aqui no Ceará até hoje", acrescentou. 

Quanto as eleições para governador, André relatou que a "missão é que tenha uma chapa única" do bloco de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Ele ponderou, no entanto, que ainda "vai chegar o momento de amadurecer" a ideia.

A cerimônia desta segunda contou, além de correligionários, com a presença do senador Eduardo Girão (Novo-CE), ventilado como candidato ao Governo do Estado pela legenda, e outros políticos cearenses cogitados como futuros filiados ao PL.

São eles: os deputados estaduais Antônio Henrique e Lucinildo Frota, do PDT, e Pedro Matos (Avante). De vereadores de Fortaleza, compareceram Jorge Pinheiro (PSDB) e PPCell (PDT). "Que privilégio estar com essas duas referências. Dois gigantes da política nacional", escreveu PPCell em foto com André e Girão.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André está no comando do PL Ceará desde o último dia 12 de setembro. A previsão era de que a alteração se concretizasse em agosto, mas acabou sendo adiada por tratativas internas. 

A posição foi ocupada por Carmelo durante cerca de dois anos. Ele se tornou presidente estadual após acordo interno no qual o agora presidente estadual foi escolhido para representar o partido como candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024. André e Carmelo disputavam a indicação.

O deputado federal Dr. Jaziel fica na vice-presidência e a vereadora Priscila Costa, de Fortaleza, como secretária-geral. Já a segunda vice-presidência está com o deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André e pré-candidato a senador.

O vereador Julierme Sena consta no TSE como secretário e Fagner Leandro de Lima, assessor do dirigente partidário, ocupa a tesouraria. Carmelo, por sua vez, permanece no diretório, mas como vogal.

