Em Brasília, André Fernandes toma posse como presidente do PL-CE

Posse de André Fernandes como presidente do PL Ceará / Crédito: Beto Barata/PL

Substituindo o deputado estadual Carmelo Neto, o deputado federal André Fernandes tomou posse como presidente do PL Ceará. O evento ocorreu nesta segunda-feira, 22, na sede do partido em Brasília. A mudança foi solicitada por parlamentares ao comando nacional da sigla e teve aval de Jair Bolsonaro (PL). Entre as presenças, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. "O André Fernandes já fez um papel na eleição dele de prefeito, que foi a eleição mais comentada no País. No Rio Grande do Sul, eu ia lá, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, só se falava na eleição lá. E isso teve um crescimento muito grande também. Isso favoreceu o partido. Por isso nós estamos trazendo os melhores agora para cá", disse na ocasião.

André Fernandes e Valdemar Costa Neto Crédito: Beto Barata/PL Em entrevista ao O POVO na sexta-feira, 19, André contou pretensões à frente do diretório estadual como a ampliação das bancadas no Legislativo. "A gente vai brigar pela sexta vaga na Câmara dos Deputados Federais, assim como também na Assembleia Legislativa", mencionou. "Continuar o bom trabalho que o partido já tem feito aqui no Ceará até hoje", acrescentou. Quanto as eleições para governador, André relatou que a "missão é que tenha uma chapa única" do bloco de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Ele ponderou, no entanto, que ainda "vai chegar o momento de amadurecer" a ideia. A cerimônia desta segunda contou, além de correligionários, com a presença do senador Eduardo Girão (Novo-CE), ventilado como candidato ao Governo do Estado pela legenda, e outros políticos cearenses cogitados como futuros filiados ao PL.