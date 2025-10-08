Caucaia: vereadores aprovam título de cidadão a André Fernandes

Vereadores aprovam título de cidadão caucaiense para André FernandesA concessão do título ocorreu, por unanimidade, em sessão realizada na última terça-feira, 7. A proposta foi feita pelo vereador Tancredo dos Santos (PL), aliado de André
O título de Cidadão Caucaiense foi concedido ao deputado federal André Fernandes (PL), na última sessão ordinária da Câmara de Caucaia, na última terça-feira, 7. O projeto de autoria do vereador Tancredo dos Santos (PL), aliado político do deputado, foi aprovado por unanimidade na Casa, com 21 votos favoráveis e duas faltas. A honraria foi justificada por contribuição ao município e pelo número de votos recebidos por André.
A homenagem cedido pela Câmara tem o intuito de celebrar figuras do município responsáveis por participação social e contribuições com Caucaia. Ao O POVO, o vereador Tancredo dos Santos, afirmou que o deputado destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 8,1 milhões para investimento na saúde de Caucaia. Além disso, destacou que mais de quatro mil votos recebidos por André na última eleição geral vieram de Caucaia.
Repercussão
O vereador disse que a homenagem entregue foi um reconhecimento da "destacada trajetória política e representatividade de contribuições concretas ao município de Caucaia e ao povo cearense". Na sessão, o vereador comemorou: "Andrezão, tamo junto. Bora pra cima e 2026 nos espera".
Ainda no plenário, o vereador Mersinho Gonçalves (PSD) se uniu à comemoração: "Compartilho da alegria do vereador Tancredo em conceder o título ao deputado federal mais votado da história do Ceará. Ele é um jovem brilhante, uma das melhores lideranças da direita que temos em nosso Estado. Agradeço pelo compromisso das emendas enviadas ao município".
Em publicação no Instagram, o deputado André Fernandes agradeceu aos vereadores de Caucaia pela homenagem.
"Agradeço pela aprovação unânime, em especial ao meu irmão, Tancredo dos Santos, que apresentou o pedido. Caucaia está no meu coração! Quero ajudar essa cidade cada vez mais", escreveu o parlamentar federal.