Caucaia: vereadores aprovam título de cidadão a André Fernandes

Deputado federal André Fernandes será agraciado com o título de cidadão caucaiense / Crédito: AURÉLIO ALVES

O título de Cidadão Caucaiense foi concedido ao deputado federal André Fernandes (PL), na última sessão ordinária da Câmara de Caucaia, na última terça-feira, 7. O projeto de autoria do vereador Tancredo dos Santos (PL), aliado político do deputado, foi aprovado por unanimidade na Casa, com 21 votos favoráveis e duas faltas. A honraria foi justificada por contribuição ao município e pelo número de votos recebidos por André. A homenagem cedido pela Câmara tem o intuito de celebrar figuras do município responsáveis por participação social e contribuições com Caucaia. Ao O POVO, o vereador Tancredo dos Santos, afirmou que o deputado destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 8,1 milhões para investimento na saúde de Caucaia. Além disso, destacou que mais de quatro mil votos recebidos por André na última eleição geral vieram de Caucaia.