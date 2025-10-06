André Fernandes cogita disputar Governo do Ceará em 2030

André Fernandes deixou em aberto a possibilidade de disputar o governo do Ceará em 2030. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O deputado federal André Fernandes, presidente do PL no Ceará, deixou em aberto a possibilidade de se candidatar ao Governo do Ceará em 2030, quando terá a idade mínima prevista na legislação para concorrer ao cargo de governador. No pleito de 2026, o parlamentar cearense informou que será candidato à reeleição ao cargo de deputado federal. Em resposta a um seguidor, nas redes sociais, que perguntou se André seria candidato ao Palácio da Abolição no ano que vem, o deputado negou a possibilidade. “Essa é a pergunta que mais recebo (...) Eu tenho só 27 anos de idade. Para se candidatar a governador precisa ter 30 anos (na posse). Ou seja, no dia da posse do próximo governador, terei somente 29 anos”, explica.

Na mesma resposta, André informou que tentará novamente uma vaga na Câmara dos Deputados e deixou em aberto a possibilidade de disputar a gestão estadual daqui a cinco anos. “O que me resta é ser candidato à reeleição para deputado federal”, disse, projetando a eleição seguinte: “Quem sabe na próxima eleição, em 2030, quem sabe a gente venha (candidato) para o Governo do Estado do Ceará. O futuro pertence a Deus”, concluiu. PL Ceará Hoje recém-empossado presidente do PL Ceará, André disse ao O POVO, em julho, que o partido teria candidatura própria ao governo e ao Senado em 2026. Embora defendesse a unidade entre a oposição, o deputado descartou eventuais apoios ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ou ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Fernandes reforçou que qualquer tratativa de unidade passaria pela premissa de candidatura do PL, sem possibilidade de negociação. André assumiu a direção do PL Ceará em setembro, faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2026.



"O Partido Liberal terá candidatura própria ao Governo do Ceará e ao Senado. Me esforçarei para unir a oposição no Ceará e fazer uma grande aliança, mas o cenário político atual impõe, como condição essencial, que o candidato ao Governo seja do nosso Partido (PL), que represente os nossos valores e que não seja mais do mesmo. O candidato ao Senado foi uma escolha do próprio presidente Bolsonaro, e com diálogo com os mandatários do PL e com nossas lideranças, também escolheremos o melhor nome para disputar o Governo", disse em julho. O pai de André, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), já foi lançado como pré-candidato ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais recentemente, Alcides apresentou-se como o "pré-candidato do Ciro (Gomes)" em publicação nas redes sociais. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem manifestado apoio ao pai de Fernandes, apesar do estremecimento das relações na esteira de divergências entre o grupo bolsonarista e nomes ligado a Ciro.

Ultima eleição Em 2024, André disputou a primeira eleição para um cargo no Executivo: a Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar bolsonarista chegou ao segundo turno do pleito contra o então candidato do PT, Evandro Leitão. O petista superou André por uma diferença de apenas 10.838 votos e foi eleito prefeito da Capital.