Delegação com Luizianne em Israel denuncia condições degradantes

Barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, chega ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025 / Crédito: Saeed Qaq / AFP

A deputada federal Luizianne Lins (PT) e os 12 brasileiros presos em Israel denunciam condições degradantes e uso de violência psicológica. A delegação segue detida e ainda não há data confirmada para o processo de deportação ser iniciado. As denúncias foram feitas durante a visita consular da embaixada brasileira nesta segunda, 6, à prisão de Ketziot, no deserto de Negev.

Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considerou que Israel segue cometendo violações e informou que deu o comando ao Ministério das Relações Exteriores para prestar auxílio e usar todas as ferramentas diplomáticas legais “para que essa situação absurda se encerre o quanto antes”. “O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da Flotilha Global Sumud, entre eles cidadãos brasileiros, fora de seu mar territorial. E segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país”, escreveu. Deportação dos brasileiros A delegação brasileira integrava, desde o início de setembro, a flotilha com o objetivo de levar alimentos, água potável e suprimentos médicos a Gaza em meio à crise humanitária na região. O grupo foi interceptado pela Marinha israelense na noite da quarta-feira, 1°, e enviado à prisão de Ketziot, no deserto de Negev. A delegação recebeu a primeira visita consular na sexta-feira, 3.

A deputada federal Luizianne Lins está entre os integrantes que se recusaram a assinar o documento de deportação acelerada oferecido pelas autoridades israelenses. A ex-prefeita considerou o documento abusivo e “entendeu que sua responsabilidade ia além de sua própria situação”. No domingo, 5, a Justiça de Israel concluiu as audiências para a deportação dos brasileiros, porém ainda não há data para que o processo seja iniciado. Em nota, o Global Movement to Gaza Brazil destaca que ainda não há qualquer informação confirmada sobre o processo de deportação dos brasileiros. A entidade ainda afirma que a delegação brasileira “observa a existência de um tratamento desigual aos integrantes do sul-global” por parte do governo israelense. Além disso, nenhum dos integrantes com passaportes latino-americanos teriam sido deportados pelas autoridades locais.