Lula diz que Israel viola leis ao interceptar flotilha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 6, que Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da Flotilha Global Sumud com cidadãos brasileiros, fora de seu mar territorial .

“E segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país”, disse Lula, nas redes sociais.

A flotilha humanitária levava alimentos, água potável e suprimentos médicos ao povo palestino em Gaza. No dia 2 de outubro, parte do grupo foi interceptada por forças navais israelenses.

O presidente disse que determinou que o Ministério das Relações Exteriores preste auxílio para garantir a integridade dos brasileiros.

“Desde a primeira hora, dei o comando ao nosso Ministério das Relações Exteriores para que preste todo o auxílio para garantir a integridade dos nossos compatriotas e use todas as ferramentas diplomáticas e legais, junto ao Estado de Israel, para que essa situação absurda se encerre o quanto antes e possibilite aos integrantes brasileiros da flotilha regressarem a nosso país em plena segurança”, escreveu o presidente.