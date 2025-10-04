Luizianne se recusa a assinar documento de deportação de Israel

A deputada federal Luizianne Lins e os 12 brasileiros detidos pelas forças de Israel receberam visita consular nesta sexta-feira, 3 / Crédito: Reprodução/Instagram

A deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) se recusou a assinar o documento de deportação acelerada oferecido pelas autoridades israelenses e permanece detida na prisão de Ketziot, no deserto de Negev, sul de Israel. ￼LOCAL onde fica a prisão para qual integrantes da Flotilha Global Sumud foram levados Crédito: Reprodução / Google Maps

O primeiro integrante da delegação brasileira detido em Israel foi deportado do país após participar da Global Sumud Flotilla. Nicolas Calabrese foi deportado para a Turquia com os custos de passagem pagos pelo consulado italiano em Israel, segundo informações divulgadas por grupos de apoio aos ativistas.

Os brasileiros da Flotilha Global Sumud, receberam assistência de diplomatas da Embaixada do Brasil em Israel e de outros países nesta sexta-feira, 3, após dois dias da intercepçãopelas forças armadas. Segundo documento do Itamaraty, a todos os ativistas foi facultada a assinatura de documento que facilita e acelera o processo de deportação. "Quatro brasileiros já assinaram o documento e um quinto brasileiro manifestou intenção de assiná-lo, mas ainda não o fez".