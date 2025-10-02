Vídeo mostra interceptação da flotilha que ia rumo a Gaza; veja

Luizianne em flotilha: vídeo mostra interceptação de embarcações que iam rumo a Gaza; vejaRegistro mostra soldados armados invadindo barcos de missão humanitária com voluntários de 47 países, incluindo brasileiros
A Flotilha Global Sumud divulgou, na manhã desta quinta-feira, 2, um vídeo que registra a interceptação, por parte das Forças Armadas de Israel, de embarcações. A publicação reitera que se trata de um grupo "pacífico e não violento que transportava alimentos, fórmula infantil, remédios e voluntários de 47 países rumo a Gaza", que foram detidos por Israel há mais de 14 horas.
O vídeo mostra momentos em que diversas embarcações do grupo foram abordadas por Israel, dentre elas a Flotilha Grande Blu, onde estava a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). As imagens mostram pequenas embarcações com soldados israelenses aproximando-se dos barcos da missão, além de soldados adentrando nas embarcações com armas apontadas para os ocupantes.
A Flotilha Global Sumud divulgou, na manhã desta quinta-feira, 2, um vídeo onde mostram a invasão, por parte de forças armadas israelenses, de embarcações do comboio da tropa que levava ajuda humanitária para Gaza pic.twitter.com/VHJm7nX5kb— Jogo Político (@jogopolitico) October 2, 2025
"O mundo testemunhou como civis desarmados, transportando ajuda humanitária, foram submetidos a intimidação e interceptação nas horas finais de sua missão pacífica em Gaza", relatam.
No texto divulgado, a Global Sumud afirma que várias embarcações foram detidas por uma "barreira semelhante a uma corrente em águas internacionais, onde Israel não tem jurisdição — assim como não a tem sobre as águas e a costa de Gaza — agravando ainda mais os crimes de guerra e o bloqueio ilegal impostos por Israel".
O grupo informa ainda que os advogados da Adalah, que representam os participantes da frota diante das autoridades israelenses, receberam "informações mínimas e não foram informados se os cerca de 443 voluntários, retirados à força de suas embarcações, serão levados a Ashdod, onde se espera que sejam processados sob detenção ilegal".
Embarcações interceptadas
O grupo denuncia que 21 embarcações estão sob o domínio confirmado de Israel, mas outras seguem sem comunicação, o que se faz crer que também possam ter sido interceptadas. O número pode chegar a 39 embarcações.
Embarcações interceptadas (confirmadas):
- Free Willy – Bandeira da Polônia
- Captain Nikos – Bandeira da Polônia
- Florida – Bandeira da Polônia
- All In – Bandeira da França
- Karma
- Oxygono – Bandeira da Polônia
- Mohammad Bhar – Bandeira da Holanda
- Jeannot – Bandeira da Espanha
- Seulle – Bandeira da Polônia
- Hio – Bandeira da Polônia
- Morgana – Bandeira da Itália
- Otaria – Bandeira da Itália
- Grande Blu – Bandeira da Polônia
- Deir Yassine – Bandeira da Argélia
- Huga – Bandeira da Polônia
- Aurora – Bandeira da Itália
- Yulara – Bandeira da Espanha
- Spectre – Bandeira da Espanha
- Adara – Bandeira da Espanha
- Alma – Bandeira do Reino Unido
- Sirius – Bandeira do Reino Unido
Embarcações que perderam contato há várias horas e presume-se que foram interceptadas:
- MiaMia – Bandeira da Itália
- Vangleis – Bandeira da Polônia
- Pavlos – Bandeira da Polônia
- Wahoo – Bandeira da Polônia
- Inana – Bandeira do Reino Unido
- Maria – Bandeira da Itália
- Alakatalla – Bandeira da Itália
- Meteque – Bandeira da Itália
- Mango – Bandeira da Polônia
- Adagio – Bandeira da Espanha
- Ahed Tamimi – Bandeira da Polônia
- Australe – Bandeira da Polônia
- Amsterdam – Bandeira da Holanda
- Ohwayla – Bandeira do Reino Unido
- Selvaggia – Bandeira da Itália
- Catalina – Bandeira da Alemanha
- Estrella – Bandeira da Espanha
- Fair Lady – Bandeira da Itália