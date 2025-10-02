Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo mostra interceptação da flotilha que ia rumo a Gaza; veja

Luizianne em flotilha: vídeo mostra interceptação de embarcações que iam rumo a Gaza; veja

Registro mostra soldados armados invadindo barcos de missão humanitária com voluntários de 47 países, incluindo brasileiros
A Flotilha Global Sumud divulgou, na manhã desta quinta-feira, 2, um vídeo que registra a interceptação, por parte das Forças Armadas de Israel, de embarcações. A publicação reitera que se trata de um grupo "pacífico e não violento que transportava alimentos, fórmula infantil, remédios e voluntários de 47 países rumo a Gaza", que foram detidos por Israel há mais de 14 horas.

O vídeo mostra momentos em que diversas embarcações do grupo foram abordadas por Israel, dentre elas a Flotilha Grande Blu, onde estava a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). As imagens mostram pequenas embarcações com soldados israelenses aproximando-se dos barcos da missão, além de soldados adentrando nas embarcações com armas apontadas para os ocupantes.

"O mundo testemunhou como civis desarmados, transportando ajuda humanitária, foram submetidos a intimidação e interceptação nas horas finais de sua missão pacífica em Gaza", relatam.

No texto divulgado, a Global Sumud afirma que várias embarcações foram detidas por uma "barreira semelhante a uma corrente em águas internacionais, onde Israel não tem jurisdição — assim como não a tem sobre as águas e a costa de Gaza — agravando ainda mais os crimes de guerra e o bloqueio ilegal impostos por Israel".

O grupo informa ainda que os advogados da Adalah, que representam os participantes da frota diante das autoridades israelenses, receberam "informações mínimas e não foram informados se os cerca de 443 voluntários, retirados à força de suas embarcações, serão levados a Ashdod, onde se espera que sejam processados sob detenção ilegal".

Embarcações interceptadas

O grupo denuncia que 21 embarcações estão sob o domínio confirmado de Israel, mas outras seguem sem comunicação, o que se faz crer que também possam ter sido interceptadas. O número pode chegar a 39 embarcações.

Embarcações interceptadas (confirmadas):

  • Free Willy – Bandeira da Polônia
  • Captain Nikos – Bandeira da Polônia
  • Florida – Bandeira da Polônia
  • All In – Bandeira da França
  • Karma
  • Oxygono – Bandeira da Polônia
  • Mohammad Bhar – Bandeira da Holanda
  • Jeannot – Bandeira da Espanha
  • Seulle – Bandeira da Polônia
  • Hio – Bandeira da Polônia
  • Morgana – Bandeira da Itália
  • Otaria – Bandeira da Itália
  • Grande Blu – Bandeira da Polônia
  • Deir Yassine – Bandeira da Argélia
  • Huga – Bandeira da Polônia
  • Aurora – Bandeira da Itália
  • Yulara – Bandeira da Espanha
  • Spectre – Bandeira da Espanha
  • Adara – Bandeira da Espanha
  • Alma – Bandeira do Reino Unido
  • Sirius – Bandeira do Reino Unido

Embarcações que perderam contato há várias horas e presume-se que foram interceptadas:

  • MiaMia – Bandeira da Itália
  • Vangleis – Bandeira da Polônia
  • Pavlos – Bandeira da Polônia
  • Wahoo – Bandeira da Polônia
  • Inana – Bandeira do Reino Unido
  • Maria – Bandeira da Itália
  • Alakatalla – Bandeira da Itália
  • Meteque – Bandeira da Itália
  • Mango – Bandeira da Polônia
  • Adagio – Bandeira da Espanha
  • Ahed Tamimi – Bandeira da Polônia
  • Australe – Bandeira da Polônia
  • Amsterdam – Bandeira da Holanda
  • Ohwayla – Bandeira do Reino Unido
  • Selvaggia – Bandeira da Itália
  • Catalina – Bandeira da Alemanha
  • Estrella – Bandeira da Espanha
  • Fair Lady – Bandeira da Itália

