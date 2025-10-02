Vídeo mostra interceptação da flotilha que ia rumo a Gaza; veja

Vídeo mostra soldados fortemente armados já dentro das embarcações do grupo que tentava levar ajuda humanitária ao local do conflito / Crédito: Reprodução/Flotilha Global Sumud

A Flotilha Global Sumud divulgou, na manhã desta quinta-feira, 2, um vídeo que registra a interceptação, por parte das Forças Armadas de Israel, de embarcações. A publicação reitera que se trata de um grupo "pacífico e não violento que transportava alimentos, fórmula infantil, remédios e voluntários de 47 países rumo a Gaza", que foram detidos por Israel há mais de 14 horas. O vídeo mostra momentos em que diversas embarcações do grupo foram abordadas por Israel, dentre elas a Flotilha Grande Blu, onde estava a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). As imagens mostram pequenas embarcações com soldados israelenses aproximando-se dos barcos da missão, além de soldados adentrando nas embarcações com armas apontadas para os ocupantes.

A Flotilha Global Sumud divulgou, na manhã desta quinta-feira, 2, um vídeo onde mostram a invasão, por parte de forças armadas israelenses, de embarcações do comboio da tropa que levava ajuda humanitária para Gaza pic.twitter.com/VHJm7nX5kb — Jogo Político (@jogopolitico) October 2, 2025 "O mundo testemunhou como civis desarmados, transportando ajuda humanitária, foram submetidos a intimidação e interceptação nas horas finais de sua missão pacífica em Gaza", relatam. No texto divulgado, a Global Sumud afirma que várias embarcações foram detidas por uma "barreira semelhante a uma corrente em águas internacionais, onde Israel não tem jurisdição — assim como não a tem sobre as águas e a costa de Gaza — agravando ainda mais os crimes de guerra e o bloqueio ilegal impostos por Israel".

O grupo informa ainda que os advogados da Adalah, que representam os participantes da frota diante das autoridades israelenses, receberam "informações mínimas e não foram informados se os cerca de 443 voluntários, retirados à força de suas embarcações, serão levados a Ashdod, onde se espera que sejam processados sob detenção ilegal". Embarcações interceptadas O grupo denuncia que 21 embarcações estão sob o domínio confirmado de Israel, mas outras seguem sem comunicação, o que se faz crer que também possam ter sido interceptadas. O número pode chegar a 39 embarcações. Embarcações interceptadas (confirmadas):