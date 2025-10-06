Israel deporta 171 ativistas, dentre eles Greta Thunberg

Ativista sueca Greta Thunberg está entre os 171 deportados pelo governo de Israel / Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)

O Serviço Prisional de Israel (IPS) informou à organização de direitos humanos Adalah que deportará cerca de 171 participantes da Flotilha Global Sumud nesta segunda-feira, 6. Dentre as pessoas está a ativista climática Greta Thunberg. De acordo com o governo israelense, os deportados são cidadão de Itália, Grécia, França, Suécia, Irlanda, Polônia, Bulgária, Lituânia, Alemanha, Áustria, Finlândia, Luxemburgo, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Reino Unido, Noruega, Estados Unidos e Sérvia. Não há brasileiros no grupo, segundo o Ministério de Relações Exteriores de Israel.

O grupo aprisionado integra a missão humanitária internacional, interceptada por forças israelenses em 1º de outubro quando tentava levar alimentos, medicamentos e suprimentos à Faixa de Gaza. Em meio aos brasileiros está a deputada federal cearense Luizianne Lins (PT). A falta de transparência sobre o paradeiro e a situação dos detidos têm dificultado o trabalho das delegações nacionais e de advogados na identificação dos ativistas já libertados. Nos últimos dois dias, aproximadamente 170 participantes já foram enviados a outros países — a maioria para Istambul (TUR), com grupos menores encaminhados para Itália e Espanha. LEIA TAMBÉM: Luizianne Lins se recusa a assinar documento de deportação e segue detida em prisão israelense Primeiro integrante da delegação brasileira deportado Apesar da ausência de informações oficiais sobre deportações de brasileiros, está prevista para esta segunda-feira, 6, a chegada ao Brasil de Nicolas Calabrese, primeiro integrante da delegação brasileira da Flotilha Global Sumud a retornar ao país.