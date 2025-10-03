Flotilha: o que se sabe sobre os brasileiros detidos por Israel?

￼OS barcos da flotilha foram escoltados por militares israelenses para o porto de Ashdod / Crédito: Saeed QAQ / AFP

A delegação brasileira, que inclui a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e outras 14 pessoas, detidos pelas forças armadas de Israel, devem receber nesta sexta-feira, 3, a primeira visita consular. Os integrantes da delegação estavam a bordo da flotilha humanitária que tentava chegar a Gaza. O grupo foi interceptado pela Marinha israelense na noite da quarta-feira, 1°. A tentativa de visita foi confirmada em reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e deputados para discutir a situação dos brasileiros. Os parlamentares consideraram a ação das forças israelenses como um ato ilegal, pelo fato da intercepção ter acontecido em águas internacionais.

Deputados também relataram que receberam informações sobre a realização de interrogatórios ilegais, conduzidos sem a presença de representantes consulares ou advogados. De acordo com a equipe de Luizianne Lins, a deputada segue incomunicável desde a abordagem militar e o último contato foi feito às 18h30min da quarta. Visita consular nesta sexta Em entrevista ao O POVO News na noite desta quinta-feira, 2, o deputado federal Domingos Neto (PSD-CE), líder da bancada cearense na Câmara, afirmou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entrou em contato com o ministro da Jordânia, país vizinho a Israel, que se colocou à disposição para acompanhar o caso. De acordo com o parlamentar, o procedimento nesses casos é de um acordo de extradição, com a possibilidade de que os detidos retornem ao Brasil em 24 horas. “O ministro [Mauro Vieira] explicou que, nesses casos, é oferecida a oportunidade de fazer um acordo de extradição, onde ela assinaria um termo e voltaria para o Brasil em 24 horas. Caso não assine, por opção dela, enfrentaria um processo judicial que demoraria uma semana a mais, mas é algo que a gente tem informação pelo precedente de outros casos similares. No caso específico, como ainda não teve um contato direto da diplomacia brasileira com a deputada Luizianne Lins, essa visita será feita amanhã de manhã”, explicou.

Neto ainda enfatizou a preocupação do Congresso com o desconhecimento sobre a localização de Luizianne Lins. “Ter uma parlamentar do Congresso com paradeiro desconhecido gera uma grande apreensão. Nós já sabemos o paradeiro e amanhã após a visita do consulado teremos mais informações", afirmou ainda. Veja entrevista com o líder da bancada do Ceará

O que diz o governo brasileiro Em nova nota divulgada na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores condenou a “interceptação ilegal e a detenção arbitrária” feita por Israel e considerou como uma grave violação ao direito internacional. O comunicado também exige que o governo israelense libere imediatamente os cidadãos brasileiros e demais ativistas detidos, demonstrando a inconformidade do país com as ações das forças israelenses. “O Brasil conclama a comunidade internacional a exigir de Israel a cessação do bloqueio à Gaza, por constituir grave violação ao direito internacional humanitário. O Brasil expressa sua posição de que Israel deverá ser responsabilizado por quaisquer atos ilegais e violentos cometidos contra a Flotilha e contra os ativistas pacíficos que dela participam e deverá assegurar sua segurança, o bem-estar e integridade física enquanto permanecerem sob a custódia de autoridades israelenses”.

Resposta de Israel O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a atuação das suas forças navais por terem interceptado a flotilha.

“Felicito os soldados e comandantes da Marinha que cumpriram sua missão no Yom Kippur da maneira mais profissional e eficiente. Sua importante ação impediu que dezenas de embarcações entrassem na zona de guerra e repeliu uma campanha de deslegitimação contra Israel”, declarou em comunicado. Um representante israelense informou que mais de 400 ativistas a bordo dos barcos foram detidos e transferidos para o porto de Ashdod, no sul de Israel.