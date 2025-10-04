1º integrante da delegação brasileira para Gaza é deportado

Primeiro integrante da delegação brasileira da flotilha para Gaza é deportado de Israel para a Turquia. Consulado italiano em Israel arcou com os custos da passagem / Crédito: Reprodução/ Instagram @niconiqito; Saeed Qaq/ AFP

Nicolas Calabrese é o primeiro integrante da delegação brasileira detido em Israel a ser deportado do país após participar da Global Sumud Flotilla. Professor de Educação Física, o integrante da embarcação foi deportado para a Turquia e o consulado italiano em Israel arcou com os custos da passagem, segundo informações divulgadas por grupos de apoio aos ativistas. Ainda não há informações sobre o retorno de Calabrese ao Brasil. O ativista estava entre os deportados na condição de cidadão italiano. Militante do Psol, ele possui cidadania argentina e italiana, vive no Brasil há mais de dez anos e é educador popular da Rede Emancipa no Rio de Janeiro.