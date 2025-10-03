Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flotilha interceptada: brasileiros estão em prisão no deserto

Flotilha interceptada: Luizianne e outros brasileiros estão em prisão no deserto de Israel

Deputada cearense e demais detidos da flotilha estão encarcerados em Ketziot, no deserto de Neguev, próximo à fronteira com o Egito
Atualizado às Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Incomunicável por mais de 40 horas, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e outros brasileiros que integravam a missão humanitária rumo à Faixa de Gaza estão localizados no centro de detenção de Ketziot (Ktzi'ot), no deserto de Neguev, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Egito. O Itamaraty informou que o serviço consular brasileiro já acompanha a situação no local.

Ketziot é a maior prisão israelense em extensão territorial, com 400 mil m². Fica a 72 km de Berseba (ou Beersheba) e abriga presos políticos e migrantes considerados em situação irregular pelo governo de Israel.

Localização do centro prisional de Ketziot, no território israelense
Localização do centro prisional de Ketziot, no território israelense Crédito: Wikipedia Maps

Visita consular

A parlamentar cearense deverá receber visita de representantes da Embaixada do Brasil nesta sexta-feira, 3, assim como os demais brasileiros detidos. Advogados que prestam assistência à flotilha já estiveram na unidade na quinta-feira, 2, e relataram que parte dos prisioneiros iniciou greve de fome em protesto contra as condições da detenção.

Segundo nota divulgada pela Flotilha Global Sumud nesta sexta, os advogados denunciaram que, durante toda a quinta-feira, os presos não tiveram acesso a alimentação nem água.

Leia mais

O corpo jurídico informou ainda que os detidos foram pressionados a assinar o chamado Pedido de Saída Imediata. O documento acelera a liberação, mas obriga o reconhecimento de entrada ilegal em Israel, resultando em deportação imediata e proibição de retorno ao território por mais de 100 anos.

De acordo com a nota, até o momento “pouquíssimos participantes” aceitaram assinar. No entanto, sem a assinatura desse pedido, a legislação israelense permite a detenção por até 72 horas.

Veja a última entrevista da deputada Luizianne Lins antes de ser detida por Israel perto de Gaza

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Luizianne Lins

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar