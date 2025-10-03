Flotilha interceptada: brasileiros estão em prisão no deserto

Local onde fica a prisão para qual integrantes da Flotilha Global Sumud, que contava com a presença da deputada Luizianne Lins, foram levados / Crédito: Reprodução / Google Maps

Incomunicável por mais de 40 horas, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e outros brasileiros que integravam a missão humanitária rumo à Faixa de Gaza estão localizados no centro de detenção de Ketziot (Ktzi'ot), no deserto de Neguev, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Egito. O Itamaraty informou que o serviço consular brasileiro já acompanha a situação no local. Ketziot é a maior prisão israelense em extensão territorial, com 400 mil m². Fica a 72 km de Berseba (ou Beersheba) e abriga presos políticos e migrantes considerados em situação irregular pelo governo de Israel.