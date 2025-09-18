PEC da Blindagem: 'Qual deputado é criminoso?', indaga relator

O deputado federal Cláudio Cajado, relator da PEC da Blindagem, afirmou que a medida não representa impunidade / Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), relator da PEC da Blindagem, que amplia prerrogativas de deputados e senadores, afirmou na quarta-feira, 17, que a medida não é um salvo-conduto para o cometimento de crimes e não representaria impunidade. O texto-base foi aprovado em dois turnos na noite da terça-feira, 16, na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, da Veja, Cajado disse que a PEC não impedirá investigações, mas destacou que, para o processo ter continuidade, é necessário a autorização do Congresso. O deputado federal ainda pontuou que a medida busca a soberania e independência dos poderes.

“Em relação à possibilidade do voto secreto, que o deputado exerce através da sua consciência o voto que a sua consciência define. O voto secreto traduz na consciência do parlamentar. Às vezes, com o voto aberto, você, muitas vezes, não age de acordo com a sua consciência, mas com o oportunismo político eleitoral”, apontou. O que diz a PEC A PEC prevê que deputados e senadores apenas poderão ser processados criminalmente com autorização de maioria absoluta na Câmara ou no Senado em votação secreta. O texto-base foi aprovado com um placar de 353 deputados a favor e 134 votos contrários, com uma abstenção. Ao todo, 488 deputados participaram da votação em 1° turno. Para a aprovação, eram necessários 308 votos. Em 2° turno, a votação terminou com 344 votos a favor da medida e 133 votos contrários.