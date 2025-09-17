Após votar PEC da Blindagem, cearenses racham sobre voto secreto

Plenário da Câmara dos Deputados na votação da PEC da Blindagem / Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A bancada do Ceará votou em peso pela aprovação da proposta de emenda à Consituição (PEC) da Blindagem. No primeiro turno da proposta, foram 15 votos a favor e 4 contra. No segundo turno, 15 a favor e 2 contra. Já na votação que restabeleceu o voto secreto em decisões sobre autorizar ou não investigação de parlamentares, houve divisão. Ainda assim, a maioria foi a favor da medida, mas a diferença foi menor: 11 votos a 9 a favor da medida Votaram a favor do voto secreto AJ Albuquerque (PP) André Fernandes (PL) Dayany Bittencourt (União Brasil) Dr. Jaziel (PL) Enfermeira Ana Paula (Podemos) Fernanda Pessôa (União Brasil) Júnior Mano (PSB) Matheus Noronha (PL) Moses Rodrigues (União Brasil) Nelinho Freitas (MDB) Yury do Paredão (MDB) Votaram contra o voto secreto André Figueiredo (PDT) Célio Studart (PSD) Danilo Forte (União Brasil) José Guimarães (PT) Leônidas Cristino (PDT) Luiz Gastão (PSD) Luizianne Lins (PT) Mauro Filho (PDT) Robério Monteiro (PDT) Ausentes Domingos Neto (PSD) José Airton (PT) Como voto secreto voltou à pauta?

Em manobra costurada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com líderes do Centrão para driblar uma pontual derrota, a Casa resgatou um trecho que trata do voto secreto em análises para autorizar abertura de processo criminal no texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. O voto secreto voltou a ser regra prevista na PEC com voto favorável de 314 deputados e contrário de 168.

O plano foi montado na manhã desta quarta-feira, 17, após o revés no dia anterior, quando faltaram 12 votos para manter o recurso, que também seria válido no caso de autorização de prisão de deputados federais e senadores. A sessão ainda foi marcada por uma "cutucada" de Motta ao líder do PT, Lindbergh Farias (RJ). O petista afirmou que iria recorrer judicialmente no Supremo Tribunal Federal (STF) caso o centrão saísse triunfante da votação nesta quarta. Motta respondeu. "É um direito de vossa excelência ir ao Supremo como vossa excelência faz quase que diariamente", afirmou. É um reflexo do descontentamento do centrão ao apoio apático que o governo deu à PEC. O PT orientou voto contrário, o governo não quis se posicionar e apenas 12 petistas votaram a favor da proposta. O centrão ofereceu ao PT um acordo: a Câmara aprova a PEC da Blindagem — em troca, partidos do grupo ofereceram apoio aos petistas para derrotar o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no plenário da Câmara.

O plano de resgatar o voto secreto no texto da PEC já foi traçado nas primeiras horas da quarta-feira e o martelo foi batido após reunião do relator com Motta ainda pela manhã. Ali, foi definido que resgatariam o trecho, ainda que governistas e contrários à propostas aleguem que seria ilegal votar uma reinserção do dispositivo no texto após ser derrotado. "A votação do voto secreto ontem não refletiu o espírito do plenário", disse Cláudio Cajado (PP-BA), relator da proposta, na manhã desta quarta. Foi Cajado quem apresentou o requerimento para trazer de volta o voto secreto. Chancelaram a decisão dele no requerimento os líderes Doutor Luizinho (RJ), do PP; Pedro Lucas Fernandes (MA), do União; Gilberto Abramo (MG), do Republicanos; Isnaldo Bulhões Jr. (AL), do MDB; Sóstenes Cavalcante (RJ), do PL; Adolfo Viana (BA), do PSDB; Luís Tibé (MG), do Avante; e Rodrigo Gambale (SP), do Podemos. Bolsonaristas apoiam a PEC e até dizem que o texto ainda não é o suficiente. "O que nós queríamos com esse resgate das nossas prerrogativas é que o Parlamento fosse respeitado e que fosse colocado na PEC que nossas palavras e opiniões, em qualquer meio, não podem ser violados. É um texto muito aquém. Mas pelo menos já nos garante minimamente as nossas prerrogativas", afirmou Bia Kicis (PL-DF).

Segundo oposicionistas, aprovar essa PEC significa cumprir parte do acordo para assegurar a votação da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, de modo a tentar salvar Bolsonaro da condenação de 27 anos de prisão determinada pelo STF. Os líderes partidários da Câmara deverão se reunir esta tarde para discutir a anistia e traçar um prognóstico para uma eventual votação. A PEC resgata a "licença prévia" (mecanismo que estava disposto na Constituição de 1988, e posteriormente retirada após a aprovação de uma PEC em 2001), dispositivo que dava à Câmara ao Senado Federal a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. Antes de 2001, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001. Nenhum pedido avançou.