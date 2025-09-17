PEC da Blindagem: Câmara aprova retorno do voto secreto após manobra do Centrão

Plenário da Câmara dos Deputados na votação da PEC da Blindagem / Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados reinseriu, nesta quarta-feira, 17, emenda que trata do voto secreto em análises para autorizar abertura de processo criminal na PEC da Blindagem. Proposta de Emenda à Constituição (PEC) refere-se a obstrução de abertura de processos criminais contra parlamentares brasileiros. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e aliados conseguiram reeditar a votação para garantir o anonimato nas decisões. A alteração foi resultado de manobra de Mota e parlamentares do Centrão após serem derrotados em votação no fim da noite da terça-feira, 16, sobre o trecho em específico.

Câmara aprovou texto-base da PEC na terça-feira, 16 A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 16, em dois turnos, o texto-base da PEC que aumenta as prerrogativas parlamentares e que, na prática, dificulta processos criminais contra deputados e senadores. O Partido Novo solicitou uma votação separada para retirar o trecho do voto secreto da redação da PEC e venceu por 12 votos. O mínimo necessário para mantê-la era de 308 votos, porém foram totalizados 296 votos. Os partidos que orientaram parlamentares a votarem contra o voto secreto foram PSOL, Rede e Novo. No caso da federação PT, PC do B e PV, o grupo também orientou voto contrário, porém o governo não quis se posicionar e liberou a bancada. 12 petistas votaram a favor da proposta.

Encaminharam a favor do voto secreto o bloco formado pelos partidos PL, União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Já na madrugada desta quarta-feira, 17, houve um revés para os apoiadores do texto: foi aprovada a retirada da previsão de votação secreta para o aval do Congresso à abertura de ações penais contra parlamentares. Assim, Hugo Motta encerrou a sessão e adiou a conclusão da votação.

Leia mais PEC da Blindagem? O que pode mudar com proposta para dificultar processos criminais contra parlamentares Sobre o assunto PEC da Blindagem? O que pode mudar com proposta para dificultar processos criminais contra parlamentares