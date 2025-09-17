Especialistas alertam: PEC da Blindagem favoreceria impunidade

￼HUGO Motta conduziu a articulação e a votação / Crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

A aprovação da PEC da Blindagem pela Câmara dos Deputados foi classificada como um "retrocesso" por especialistas ouvidos na primeira edição do O POVO News desta quarta-feira, 17. Na visão dos analistas, o projeto, que teve aval dos deputados, aumenta a autoproteção dos parlamentares e poderia abrir margem para um cenário de impunidade. Para o professor universitário e estrategista político Amauri Chamorro, a medida equivale a um "salvo-conduto" para crimes. “É inaceitável que o Congresso retome o voto secreto para decidir sobre prisões, criando uma blindagem contra a Justiça em nome da autoproteção parlamentar”, afirmou.



Especialistas apontam que a PEC favorece ainda mais a corrupção em cenários de distribuição de verbas parlamentares, como o orçamento secreto, ao criar novas barreiras para responsabilizar políticos. Para Chamorro, o Congresso “quer se blindar antecipando possíveis ações contra aliados e familiares de Bolsonaro”. Já Justa reforça que, em vez de proteger a democracia, a proposta pode agravar a crise de confiança entre sociedade e instituições.

Governo Lula preferiu não interferir Embora uma pequena parte da bancada petista tenha apoiado a PEC, o governo Lula optou por não assumir posição oficial na votação. A estratégia foi evitar atritos com a Câmara, especialmente diante de votações prioritárias em curso, como a ampliação da tarifa social de energia e mudanças no Imposto de Renda, além da possibilidade de barrar a anistia.

O Planalto avaliou que resistir frontalmente à proposta poderia azedar negociações essenciais para manter o equilíbrio fiscal e garantir avanços em pautas sociais. O silêncio, entretanto, gerou críticas internas, já que a medida é vista como um retrocesso em relação ao combate à corrupção.

