PEC da Blindagem: saiba como votaram os deputados de cada estado

PEC da Blindagem: saiba como votaram os deputados de todos os estadosProposta que dificulta prisões e processos contra parlamentares teve 344 votos favoráveis e 133 contrários, e segue agora para o Senado. Apenas dois deputados cearenses votaram contra a PEC
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 16, em segundo turno, o texto-base da chamada PEC da Blindagem, que impõe novas barreiras à abertura de processos criminais e prisão de parlamentares. A proposta recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários e seguiu para análise do Senado.
No primeiro turno, o texto havia sido aprovado por 354 votos a favor e 134 contra. Concluída a votação dos destaques, a matéria foi remetida à Casa revisora.
Cearenses
Dos 22 deputados federais cearenses, 15 votaram a favor da proposta no segundo turno. Apenas dois parlamentares, Célio Studart e Luiz Gastão, ambos do PSD, votaram contra. Outros cinco deputados estiveram ausentes e não votaram, incluindo os três parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT), José Airton, José Guimarães e Luizianne Lins.
Guimarães e Luizianne votaram "não" na votação do primeiro turno, quando houve 353 votos a favor e 134 contra. Os dois, no entanto, não tiveram voto registrado no segundo turno.
Confira como votaram os deputados federais do Ceará:
Sim
- AJ Albuquerque (PP)
- André Fernandes (PL)
- André Figueiredo (PDT)
- Danilo Forte (União Brasil)
- Dayany Bittencourt (União Brasil)
- Dr. Jaziel (PL)
- Enfermeira Ana Paula (Podemos)
- Fernanda Pessoa (União Brasil)
- Júnior Mano (PSB)
- Matheus Noronha (PL)
- Mauro Filho (PDT)
- Moses Rodrigues (União Brasil)
- Nelinho Freitas (MDB)
- Robério Monteiro (PDT)
- Yury do Paredão (MDB)
Não
- Célio Studart (PSD)
- Luiz Gastão (PSD)
Ausentes
- Domingos Neto (PSD)
- José Airton (PT)
- José Guimarães (PT) [votou apenas no primeiro turno]
- Leônidas Cristino (PDT)
- Luizianne Lins (PT) [votou apenas no primeiro turno]
Como votaram os deputados de outros estados (2º turno)
Acre
- Antônia Lúcia (Republicanos-AC) - votou Sim
- Coronel Ulysses (União-AC) - votou Sim
- Eduardo Velloso (União-AC) - votou Sim
- Meire Serafim (União-AC) - votou Sim
- Roberto Duarte (Republicanos-AC) - votou Sim
- Socorro Neri (PP-AC) - votou Não
- Zé Adriano (PP-AC) - votou Sim
- Zezinho Barbary (PP-AC) - votou Sim
Alagoas
- Alfredo Gaspar (União-AL) - não votou
- Arthur Lira (PP-AL) - votou Sim
- Daniel Barbosa (PP-AL) - votou Não
- Del. Fabio Costa (PP-AL) - votou Sim
- Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - votou Sim
- Luciano Amaral (PSD-AL) - votou Sim
- Marx Beltrão (PP-AL) - votou Sim
- Paulão (PT-AL) - votou Não
- Rafael Brito (MDB-AL) - não votou
Amazonas
- Adail Filho (Republicanos-AM) - votou Sim
- Amom Mandel (Cidadania-AM) - votou Não
- Átila Lins (PSD-AM) - votou Não
- Cap. Alberto Neto (PL-AM) - votou Sim
- Fausto Santos Jr. (União-AM) - votou Sim
- Pauderney Avelino (União-AM) - votou Sim
- Sidney Leite (PSD-AM) - votou Não
- Silas Câmara (Republicanos-AM) - votou Sim
Amapá
- Acácio Favacho (MDB-AP) - votou Sim
- Aline Gurgel (Republicanos-AP) - votou Sim
- André Abdon (PP-AP) - votou Sim
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - votou Não
- Josenildo (PDT-AP) - não votou
- Paulo Lemos (PSOL-AP) - votou Não
- Prof Marcivania (PCdoB-AP) - votou Não
- Vinicius Gurgel (PL-AP) - votou Sim
Bahia
- Adolfo Viana (PSDB-BA) - votou Sim
- Alex Santana (Republicanos-BA) - não votou
- Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não
- Antonio Brito (PSD-BA) - votou Não
- Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim
- Bacelar (PV-BA) - votou Sim
- Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim
- Charles Fernandes (PSD-BA) - votou Não
- Claudio Cajado (PP-BA) - votou Sim
- Dal Barreto (União-BA) - votou Sim
- Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não
- Diego Coronel (PSD-BA) - votou Sim
- Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim
- Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Sim
- Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Sim
- Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não
- João Leão (PP-BA) - não votou
- João Carlos Bacelar (PL-BA) - não votou
- Jorge Solla (PT-BA) - votou Não
- José Rocha (União-BA) - votou Sim
- Joseildo Ramos (PT-BA) - votou Não
- Josias Gomes (PT-BA) - votou Não
- Leo Prates (PDT-BA) - votou Sim
- Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim
- Lídice da Mata (PSB-BA) - votou Não
- Márcio Marinho (Republicanos-BA) - votou Sim
- Mário Negromonte J (PP-BA) - votou Sim
- Neto Carletto (Avante-BA) - votou Sim
- Otto Alencar Filho (PSD-BA) - votou Não
- Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Não
- Paulo Azi (União-BA) - votou Sim
- Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Sim
- Raimundo Costa (Podemos-BA) - votou Sim
- Ricardo Maia (MDB-BA) - votou Sim
- Roberta Roma (PL-BA) - votou Sim
- Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim
- Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não
- Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não
- Zé Neto (PT-BA) - votou Não
Distrito Federal
- Alberto Fraga (PL-DF) - votou Sim
- Bia Kicis (PL-DF) - votou Sim
- Erika Kokay (PT-DF) -votou Não
- Fred Linhares (Republicanos-DF) - votou Sim
- Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) - votou Sim
- Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - votou Não
- Rafael Prudente (MDB-DF) - votou Sim
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - votou Não
Espírito Santo
- Amaro Neto (Republicanos-ES) - votou Sim
- Da Vitoria (PP-ES) - votou Sim
- Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - votou Sim
- Evair de Melo (PP-ES) - votou Sim
- Gilson Daniel (Podemos-ES) - votou Não
- Gilvan da Federal (PL-ES) - votou Sim
- Helder Salomão (PT-ES) - votou Não
- Jack Rocha (PT-ES) - votou Não
- Messias Donato (Republicanos-ES) - votou Sim
- Paulo Folletto (PSB-ES) - votou Sim
Goiás
Adriano do Baldy (PP-GO) - votou Sim
Célio Silveira (MDB-GO) - votou Sim
Daniel Agrobom (PL-GO) - votou Sim
Del. Adriana A. (PT-GO) - votou Não
Dr. Ismael Alexand (PSD-GO) - votou Sim
Dr.Zacharias Calil (União-GO) - votou Sim
Flávia Morais (PDT-GO) - votou Não
Gustavo Gayer (PL-GO) - votou Sim
Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) - votou Sim
José Nelto (União-GO) - votou Sim
Lêda Borges (PSDB-GO) - votou Sim
Magda Mofatto (PRD-GO) - votou Sim
Marussa Boldrin (MDB-GO) - votou Sim
Professor Alcides (PL-GO) - votou Sim
Rubens Otoni (PT-GO) - votou Não
Samuel Santos (Podemos-GO) - votou Sim
Silvye Alves (União-GO) - votou Sim
Maranhão
Allan Garcês (PP-MA) - votou Sim
Aluisio Mendes (Republicanos-MA) - votou Sim
Amanda Gentil (PP-MA) - votou Sim
Cleber Verde (MDB-MA) - votou Sim
Detinha (PL-MA) - votou Sim
Duarte Jr. (PSB-MA) - votou Não
Fábio Macedo (Podemos-MA) - votou Sim
Hildo Rocha (MDB-MA) - votou Sim
Josimar Maranhãozi (PL-MA) - votou Sim
Josivaldo JP (PSD-MA) - votou Sim
Junior Lourenço (PL-MA) - votou Sim
Juscelino Filho (União-MA) -votou Sim
Márcio Honaiser (PDT-MA) - votou Sim
Márcio Jerry (PCdoB-MA) - votou Não
Marreca Filho (PRD-MA) - votou Sim
Pastor Gil (PL-MA) - votou Sim
Pedro Lucas F. (União-MA) - votou Sim
Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - votou Não
Minas Gerais
Aécio Neves (PSDB-MG) - votou Não
Ana Paula Leão (PP-MG) - votou Sim
Ana Pimentel (PT-MG) - votou Não
Bruno Farias (Avante-MG) - votou Sim
Célia Xakriabá (PSOL-MG) - votou Não
Dandara (PT-MG) - não votou
Delegada Ione (Avante-MG) - votou Sim
Delegado Marcelo (União-MG) - votou Sim
Diego Andrade (PSD-MG) - votou Sim
Dimas Fabiano (PP-MG) - votou Sim
Domingos Sávio (PL-MG) -votou Sim
Dr. Frederico (PRD-MG) - votou Sim
Duda Salabert (PDT-MG) - votou Não
Emidinho Madeira (PL-MG) - não votou
Eros Biondini (PL-MG) - votou Sim
Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) - votou Sim
Fred Costa (PRD-MG) - votou Sim
Gilberto Abramo (Republicanos-MG) - votou Sim
Greyce Elias (Avante-MG) - votou Sim
Hercílio Diniz (MDB-MG) - votou Sim
Igor Timo (PSD-MG) - votou Sim
Junio Amaral (PL-MG) - votou Sim
Lafayette Andrada (Republicanos-MG) - votou Sim
Leonardo Monteiro (PT-MG) - votou Não
Lincoln Portela (PL-MG) - votou Sim
Luis Tibé (Avante-MG) - votou Sim
Luiz Fernando (PSD-MG) - votou Sim
Marcelo Álvaro (PL-MG) - votou Sim
Mário Heringer (PDT-MG) - votou Sim
Mauricio do Vôlei (PL-MG) - votou Sim
Miguel Ângelo (PT-MG) - votou Não
Misael Varella (PSD-MG) - não votou
Nely Aquino (Podemos-MG) - votou Sim
Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - votou Sim
Nikolas Ferreira (PL-MG) - votou Sim
Odair Cunha (PT-MG) - votou Sim
Padre João (PT-MG) - votou Não
Patrus Ananias (PT-MG) - votou Não
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - votou Sim
Paulo Guedes (PT-MG) - votou Sim
Pedro A ihara (PRD-MG) - votou Sim
Pinheirinho (PP-MG) - votou Sim
Rafael Simoes (União-MG) - votou Sim
Reginaldo Lopes (PT-MG) - votou Não
Rodrigo de Castro (União-MG) - votou Sim
Rogério Correia (PT-MG) - votou Não
Rosângela Reis (PL-MG) - votou Sim
Samuel Viana (Republicanos-MG) - votou Sim
Stefano Aguiar (PSD-MG) - não votou
Weliton Prado (Solidariede-MG) - votou Não
Zé Silva (Solidariede-MG) - não votou
Zé Vitor (PL-MG) - votou Sim
Mato Grosso do Sul
Beto Pereira (PSDB-MS) - votou Sim
Camila Jara (PT-MS) - não votou
Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - não votou
Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - votou Sim
Geraldo Resende (PSDB-MS) - votou Não
Marcos Pollon (PL-MS) - votou Sim
Rodolfo Nogueira (PL-MS) - votou Sim
Vander Loubet (PT-MS) - votou Não
Mato Grosso
Coronel Assis (União-MT) - votou Sim
Coronel Fernanda (PL-MT) - votou Sim
Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) - votou Não
Gisela Simona (União-MT) - votou Sim
José Medeiros (PL-MT) - votou Sim
Juarez Costa (MDB-MT) - votou Não
Nelson Barbudo (PL-MT) - votou Sim
Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - votou Sim
Pará
Airton Faleiro (PT-PA) - votou Não
Andreia Siqueira (MDB-PA) - votou Sim
Antônio Doido (MDB-PA) - votou Sim
Del. Éder Mauro (PL-PA) - votou Sim
Delegado Caveira (PL-PA) - votou Sim
Dilvanda Faro (PT-PA) - votou Sim
Dra. Alessandra H. (MDB-PA) - votou Sim
Elcione Barbalho (MDB-PA) - não votou
Henderson Pinto (MDB-PA) - votou Sim
Joaquim Passarinho (PL-PA) - votou Sim
José Priante (MDB-PA) - votou Sim
Júnior Ferrari (PSD-PA) - votou Não
Keniston Braga (MDB-PA) - não votou
Olival Marques (MDB-PA) - votou Sim
Pastor Claudio Mar (União-PA) - votou Sim
Raimundo Santos (PSD-PA) - votou Sim
Renilce Nicodemos (MDB-PA) - votou Sim
Paraíba
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - votou Sim
Cb Gilberto Silva (PL-PB) - votou Sim
Damião Feliciano (União-PB) - votou Sim
Gervásio Maia (PSB-PB) - votou Sim
Hugo Motta (Republicanos-PB) - votou Sim
Luiz Couto (PT-PB) - votou Não
Mersinho Lucena (PP-PB) - não votou
Murilo Galdino (Republicanos-PB) - votou Sim
Romero Rodrigues (Podemos-PB) - votou Sim
Ruy Carneiro (Podemos-PB) - votou Não
Wellington Roberto (PL-PB) - votou Sim
Wilson Santiago (Republicanos-PB) - votou Sim
Pernambuco
André Ferreira (PL-PE) - votou Sim
Augusto Coutinho (Republicanos-PE) - votou Sim
Carlos Veras (PT-PE) - votou Não
Clarissa Tércio (PP-PE) - votou Sim
Clodoaldo Magalhães (PV-PE) - votou Não
Coronel Meira (PL-PE) - votou Sim
Eduardo da Fonte (PP-PE) - votou Sim
Eriberto Medeiros (PSB-PE) - votou Sim
Felipe Carreras (PSB-PE) - votou Sim
Fernando Coelho (União-PE) - votou Sim
Fernando Monteiro (Republicanos-PE) - votou Sim
Fernando Rodolfo (PL-PE) - votou Sim
Guilherme Uchoa (PSB-PE) - votou Sim
Iza Arruda (MDB-PE) - não votou
Lucas Ramos (PSB-PE) - votou Sim
Luciano Bivar (União-PE) - votou Sim
Lula da Fonte (PP-PE) - votou Sim
Maria Arraes (Solidariede-PE) - votou Não
Mendonça Filho (União-PE) - votou Sim
Ossesio Silva (Republicanos-PE) - votou Sim
Pastor Eurico (PL-PE) - votou Sim
Pedro Campos (PSB-PE) - votou Sim
Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - votou Não
Túlio Gadêlha (Rede-PE) - votou Não
Waldemar Oliveira (Avante-PE) - votou Sim
Piauí
Átila Lira (PP-PI) - votou Sim
Castro Neto (PSD-PI) - votou Sim
Dr. Francisco (PT-PI) - votou Sim
Flávio Nogueira (PT-PI) - votou Sim
Florentino Neto (PT-PI) - votou Sim
Jadyel Alencar (Republicanos-PI) - votou Sim
Julio Arcoverde (PP-PI) - votou Sim
Júlio Cesar (PSD-PI) - votou Sim
Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - votou Sim
Merlong Solano (PT-PI) - votou Sim
Paraná
Aliel Machado (PV-PR) - votou Sim
Beto Richa (PSDB-PR) - votou Sim
Carol Dartora (PT-PR) - não votou
Del. Matheus L. (União-PR) - votou Sim
Diego Garcia (Republicanos-PR) - votou Sim
Dilceu Sperafico (PP-PR) - votou Sim
Felipe Francischin (União-PR) - votou Sim
Filipe Barros (PL-PR) - votou Sim
Geraldo Mendes (União-PR) - votou Sim
Giacobo (PL-PR) - votou Sim
Lenir de Assis (PT-PR) - votou Não
Luciano Alves (PSD-PR) - votou Não
Luciano Ducci (PSB-PR) - votou Não
Luisa Canziani (PSD-PR) - votou Sim
Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) - votou Não
Luiz Nishimori (PSD-PR) - votou Não
Padovani (União-PR) - votou Sim
Paulo Litro (PSD-PR) - votou Sim
Pedro Lupion (PP-PR) - votou Sim
Reinhold Stephanes (PSD-PR) - votou Sim
Ricardo Barros (PP-PR) - votou Sim
Rodrigo Estacho (PSD-PR) - votou Sim
Sargento Fahur (PSD-PR) - votou Sim
Sergio Souza (MDB-PR) - votou Sim
Tadeu Veneri (PT-PR) - votou Não
Tião Medeiros (PP-PR) - votou Sim
Toninho Wandscheer (PP-PR) - votou Sim
Vermelho (PP-PR) - votou
SimWelter (PT-PR) - votou Não
Zeca Dirceu (PT-PR) - não votou
Rio de Janeiro
Altineu Côrtes (PL-RJ) - votou Sim
Aureo Ribeiro (Solidariede-RJ) - votou Sim
Bandeira de Mello (PSB-RJ) - votou Não
Bebeto (PP-RJ) - votou Sim
Benedita da Silva (PT-RJ) - votou Não
Caio Vianna (PSD-RJ) - votou Não
Carlos Jordy (PL-RJ) - votou Sim
Chico Alencar (PSOL-RJ) - votou Não
Chris Tonietto (PL-RJ) - votou Sim
Dani Cunha (União-RJ) - votou Sim
Daniela Waguinho (União-RJ) - votou Não
Delegado Ramagem (PL-RJ) - votou Sim
Dimas Gadelha (PT-RJ) - votou Não
Doutor Luizinho (PP-RJ) - votou Sim
Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) - votou Não
General Pazuello (PL-RJ) - votou Sim
Glauber Braga (PSOL-RJ) - votou Não
Gutemberg Reis (MDB-RJ) - votou Sim
Helio Lopes (PL-RJ) - votou Sim
Hugo Leal (PSD-RJ) - votou Sim
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - votou Não
Jorge Braz (Republicanos-RJ) - votou Sim
Julio Lopes (PP-RJ) - votou Sim
Juninho do Pneu (União-RJ) - votou Sim
Laura Carneiro (PSD-RJ) - votou Não
Lindbergh Farias (PT-RJ) - votou Não
Luciano Vieira (Republicanos-RJ) - votou Sim
Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ) - votou Sim
Luiz Lima (Novo-RJ) - votou Não
Luiz Antônio Corrêa (PP-RJ) - votou Sim
Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) - votou Sim
Marcos Soares (União-RJ) - votou Sim
Marcos Tavares (PDT-RJ) - votou Sim
Max Lemos (PDT-RJ) - votou Sim
Murillo Gouvea (União-RJ) - votou Sim
Otoni de Paula (MDB-RJ) - votou Não
Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) - votou Não
Pedro Paulo (PSD-RJ) - votou Sim
Reimont (PT-RJ) - votou Não
Ricardo Abrão (União-RJ) - votou Sim
Roberto Monteiro (PL-RJ) - votou Sim
Sargento Portugal (Podemos-RJ) - votou Sim
Soraya Santos (PL-RJ) - votou Sim
Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) - votou Sim
Talíria Petrone (PSOL-RJ) - votou Não
Tarcísio Motta (PSOL-RJ) - votou Não
Rio Grande do Norte
Benes Leocádio (União-RN) - votou Sim
Carla Dickson (União-RN) - votou Sim
Fernando Mineiro (PT-RN) - votou Não
General Girão (PL-RN) - votou Sim
João Maia (PP-RN) - votou Sim
Natália Bonavides (PT-RN) - votou Não
Robinson Faria (PP-RN) - votou Sim
Sgt. Gonçalves (PL-RN) - votou Sim
Rondônia
Cel. Chrisóstomo (PL-RO) - votou Sim
Cristiane Lopes (União-RO) - votou Não
Dr Fernando Máximo (União-RO) - votou Sim
Lucio Mosquini (MDB-RO) - não votou
Maurício Carvalho (União-RO) - votou Sim
Rafael Fera (Podemos-RO) - votou Sim
Silvia Cristina (PP-RO) - votou Sim
Thiago Flores (Republican-RO) - não votou
Roraima
Albuquerque (Republicanos-RR) - votou Sim
Def. Stélio Dener (Republicanos-RR) - votou Sim
Duda Ramos (MDB-RR) - votou Sim
Gabriel Mota (Republicanos-RR) - votou Sim
Helena Lima (MDB-RR) - votou Sim
Nicoletti (União-RR) - votou Sim
Pastor Diniz (União-RR) - votou Sim
Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) - votou Não
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm (PP-RS) - votou Sim
Afonso Motta (PDT-RS) - não votou
Alceu Moreira (MDB-RS) - votou Sim
Any Ortiz (Cidadania-RS) - votou Sim
Bibo Nunes (PL-RS) - votou Sim
Bohn Gass (PT-RS) - votou Não
Covatti Filho (PP-RS) - votou Sim
Daiana Santos (PCdoB-RS) - votou Não
Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - votou Não
Danrlei (PSD-RS) - votou Sim
Denise Pessôa (PT-RS) - votou Não
Fernanda Melchionna (PSOL-RS) - votou Não
Franciane Bayer (Republicanos-RS) - votou Sim
Giovani Cherini (PL-RS) - votou Sim
Heitor Schuch (PSB-RS) - não votou
Lindenmeyer (PT-RS) - votou Não
Lucas Redecker (PSDB-RS) - votou Não
Luiz Carlos Busato (União-RS) - votou Sim
Marcel van Hattem (Novo-RS) - votou Não
Marcelo Moraes (PL-RS) - votou Sim
Márcio Biolchi (MDB-RS) - votou Sim
Marcon (PT-RS) - votou Não
Maria do Rosário (PT-RS) - votou Não
Mauricio Marcon (Podemos-RS) - votou Sim
Osmar Terra (PL-RS) - votou Sim
Paulo Pimenta (PT-RS) - votou Não
Pedro Westphalen (PP-RS) - votou Sim
Pompeo de Mattos (PDT-RS) - não votou
Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) - votou Sim
Sanderson (PL-RS) - votou Sim
Zucco (PL-RS) - votou Sim
Santa Catarina
Ana Paula Lima (PT-SC) - votou Não
Caroline de Toni (PL-SC) - votou Sim
Cobalchini (MDB-SC) - votou Sim
Daniel Freitas (PL-SC) - votou Sim
Daniela Reinehr (PL-SC) - votou Sim
Fabio Schiochet (União-SC) - votou Sim
Geovania de Sá (PSDB-SC) - votou Sim
Gilson Marques (Novo-SC) - votou Não
Ismael (PSD-SC) - votou Sim
Jorge Goetten (Republicanos-SC) - votou Sim
Julia Zanatta (PL-SC) - votou Sim
Luiz F. Vampiro (MDB-SC) - votou Sim
Pedro Uczai (PT-SC) - votou Não
Pezenti (MDB-SC) - votou Sim
Ricardo Guidi (PL-SC) - votou Sim
Zé Trovão (PL-SC) - votou Sim
Sergipe
Delegada Katarina (PSD-SE) - votou Não
Fabio Reis (PSD-SE) - votou Não
Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) - votou Sim
Icaro de Valmir (PL-SE) - não votou
João Daniel (PT-SE) - votou Não
Rodrigo Valadares (União-SE) - votou Sim
Thiago de Joaldo (PP-SE) - votou Sim
Yandra Moura (União-SE) - não votou
São Paulo
Adilson Barroso (PL-SP) - votou Sim
Adriana Ventura (Novo-SP) - votou Não
Alencar Santana (PT-SP) - votou Não
Alex Manente (Cidadania-SP) - votou Sim
Alfredinho (PT-SP) - votou Sim
Antonio Carlos R. (PL-SP) - votou Sim
Arlindo Chinaglia (PT-SP) - votou Não
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - votou Sim
Baleia Rossi (MDB-SP) - votou Não
Bruno Ganem (Podemos-SP) - votou Sim
Capitão Augusto (PL-SP) - não votou
Carlos Sampaio (PSD-SP) - votou Não
Carlos Zarattini (PT-SP) - votou Não
Celso Russomanno (Republicanos-SP) - votou Sim
Cezinha Madureira (PSD-SP) - votou Sim
David Soares (União-SP) - votou Sim
Del. Bruno Lima (PP-SP) - votou Não
Delegado Bilynskyj (PL-SP) - votou Sim
Delegado da Cunha (PP-SP) - votou Sim
Delegado Palumbo (MDB-SP) - votou Não
Douglas Viegas (União-SP) - votou Não
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - não votou
Ely Santos (Republicanos-SP) - votou Sim
Erika Hilton (PSOL-SP) - votou Não
Fábio Teruel (MDB-SP) - votou Sim
Fausto Pinato (PP-SP) - votou Sim
Felipe Becari (União-SP) - votou Sim
Gilberto Nascimento (PSD-SP) - votou Sim
Guilherme Boulos (PSOL-SP) - votou Não
Ivan Valente (PSOL-SP) - votou Não
Jefferson Campos (PL-SP) - votou Sim
Jilmar Tatto (PT-SP) - votou Sim
João Cury (MDB-SP) - votou Sim
Jonas Donizette (PSB-SP) - votou Sim
Juliana Cardoso (PT-SP) - votou Não
Kiko Celeguim (PT-SP) - votou Sim
Kim Kataguiri (União-SP) - votou Não
Luiz Carlos Motta (PL-SP) - votou Sim
Luiz P.O Bragança (PL-SP) - não votou
Luiza Erundina (PSOL-SP) - votou Não
Marangoni (União-SP) - votou Sim
Marcio Alvino (PL-SP) - votou Sim
Marcos Pereira (Republicanos-SP) - votou Sim
Maria Rosas (Republicanos-SP) - votou Sim
Mario Frias (PL-SP) - votou Sim
Mauricio Neves (PP-SP) - votou Sim
Miguel Lombardi (PL-SP) - votou Sim
Mis. José Olimpio (PL-SP) - votou Sim
Nilto Tatto (PT-SP) - votou Não
Orlando Silva (PCdoB-SP) - votou Não
Paulinho da Força (Solidariede-SP) - votou Sim
Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) - votou Não
Paulo Freire Costa (PL-SP) - votou Sim
Pr. Marco Feliciano (PL-SP) - votou Sim
Professora Luciene (PSOL-SP) - votou Não
Renata Abreu (Podemos-SP) - votou Sim
Ribamar Silva (PSD-SP) - votou Não
Ricardo Salles (Novo-SP) - não votou
Rodrigo Gambale (Podemos-SP) - votou Sim
Rosana Valle (PL-SP) - votou Sim
Rosangela Moro (União-SP) - votou Não
Rui Falcão (PT-SP) - votou Não
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - votou Não
Saulo Pedroso (PSD-SP) - votou Não
Simone Marquetto (MDB-SP) - votou Sim
Tabata Amaral (PSB-SP) - votou Não
Tiririca (PL-SP) - votou Sim
Vicentinho (PT-SP) - votou Não
Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) - votou Sim
Vitor Lippi (PSDB-SP) - votou Não
Tocantins
Alexandre Guimarães (MDB-TO) - votou Sim
Antonio Andrade (Republicanos-TO) - votou Sim
Carlos Gaguim (União-TO) - votou Sim
Eli Borges (PL-TO) - votou Sim
Filipe Martins (PL-TO) - votou Sim
Ricardo Ayres (Republicanos-TO) - votou Sim
Tiago Dimas (Podemos-TO) - votou Sim
Vicentinho Júnior (PP-TO) - votou Sim
O que diz a PEC
A PEC da Blindagem busca limitar a prisão em flagrante de parlamentares e estabelece que a abertura de ações penais dependa de autorização do Poder Legislativo.
Essa autorização exige uma maioria absoluta do Senado ou da Câmara. A proposta concede também foro no Supremo Tribunal Federal (STF) para presidentes de partidos com acentos no parlamento.
Pelo texto, o Congresso teria até 90 dias para deliberar sobre pedidos de prisão ou sobre o início de processos criminais contra deputados e senadores. Na prática, a PEC dificulta a abertura de processos contra congressistas, blindando os parlamentares