PEC da Blindagem: saiba como votaram os deputados de cada estado

Votação na Câmara dos Deputados seguiu até tarde a noite desta terça-feira / Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 16, em segundo turno, o texto-base da chamada PEC da Blindagem, que impõe novas barreiras à abertura de processos criminais e prisão de parlamentares. A proposta recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários e seguiu para análise do Senado. No primeiro turno, o texto havia sido aprovado por 354 votos a favor e 134 contra. Concluída a votação dos destaques, a matéria foi remetida à Casa revisora.

Confira como votaram os deputados federais do Ceará: Sim AJ Albuquerque (PP)

André Fernandes (PL)

André Figueiredo (PDT)

Danilo Forte (União Brasil)

Dayany Bittencourt (União Brasil)

Dr. Jaziel (PL)

Enfermeira Ana Paula (Podemos)

Fernanda Pessoa (União Brasil)

Júnior Mano (PSB)

Matheus Noronha (PL)

Mauro Filho (PDT)

Moses Rodrigues (União Brasil)

Nelinho Freitas (MDB)

Robério Monteiro (PDT)

Yury do Paredão (MDB) Não Célio Studart (PSD)

Luiz Gastão (PSD) Ausentes Domingos Neto (PSD)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT) [votou apenas no primeiro turno]

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT) [votou apenas no primeiro turno] Como votaram os deputados de outros estados (2º turno) Acre Antônia Lúcia (Republicanos-AC) - votou Sim



Coronel Ulysses (União-AC) - votou Sim



Eduardo Velloso (União-AC) - votou Sim



Meire Serafim (União-AC) - votou Sim



Roberto Duarte (Republicanos-AC) - votou Sim



Socorro Neri (PP-AC) - votou Não



Zé Adriano (PP-AC) - votou Sim



Zezinho Barbary (PP-AC) - votou Sim Alagoas Alfredo Gaspar (União-AL) - não votou



Arthur Lira (PP-AL) - votou Sim



Daniel Barbosa (PP-AL) - votou Não



Del. Fabio Costa (PP-AL) - votou Sim



Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - votou Sim



Luciano Amaral (PSD-AL) - votou Sim



Marx Beltrão (PP-AL) - votou Sim



Paulão (PT-AL) - votou Não



Rafael Brito (MDB-AL) - não votou Amazonas Adail Filho (Republicanos-AM) - votou Sim



Amom Mandel (Cidadania-AM) - votou Não



Átila Lins (PSD-AM) - votou Não



Cap. Alberto Neto (PL-AM) - votou Sim



Fausto Santos Jr. (União-AM) - votou Sim



Pauderney Avelino (União-AM) - votou Sim



Sidney Leite (PSD-AM) - votou Não



Silas Câmara (Republicanos-AM) - votou Sim Amapá Acácio Favacho (MDB-AP) - votou Sim



Aline Gurgel (Republicanos-AP) - votou Sim



André Abdon (PP-AP) - votou Sim



Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - votou Não



Josenildo (PDT-AP) - não votou



Paulo Lemos (PSOL-AP) - votou Não



Prof Marcivania (PCdoB-AP) - votou Não



Vinicius Gurgel (PL-AP) - votou Sim Bahia Adolfo Viana (PSDB-BA) - votou Sim



Alex Santana (Republicanos-BA) - não votou



Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não



Antonio Brito (PSD-BA) - votou Não



Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim



Bacelar (PV-BA) - votou Sim



Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim



Charles Fernandes (PSD-BA) - votou Não



Claudio Cajado (PP-BA) - votou Sim



Dal Barreto (União-BA) - votou Sim



Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não



Diego Coronel (PSD-BA) - votou Sim



Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim



Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Sim



Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Sim



Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não



João Leão (PP-BA) - não votou



João Carlos Bacelar (PL-BA) - não votou



Jorge Solla (PT-BA) - votou Não



José Rocha (União-BA) - votou Sim



Joseildo Ramos (PT-BA) - votou Não



Josias Gomes (PT-BA) - votou Não



Leo Prates (PDT-BA) - votou Sim



Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim



Lídice da Mata (PSB-BA) - votou Não



Márcio Marinho (Republicanos-BA) - votou Sim



Mário Negromonte J (PP-BA) - votou Sim



Neto Carletto (Avante-BA) - votou Sim



Otto Alencar Filho (PSD-BA) - votou Não



Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Não



Paulo Azi (União-BA) - votou Sim



Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Sim



Raimundo Costa (Podemos-BA) - votou Sim



Ricardo Maia (MDB-BA) - votou Sim



Roberta Roma (PL-BA) - votou Sim



Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim



Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não



Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não



Bia Kicis (PL-DF) - votou Sim



Erika Kokay (PT-DF) -votou Não



Fred Linhares (Republicanos-DF) - votou Sim



Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) - votou Sim



Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - votou Não



Rafael Prudente (MDB-DF) - votou Sim



Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - votou Não Espírito Santo Amaro Neto (Republicanos-ES) - votou Sim



Da Vitoria (PP-ES) - votou Sim



Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - votou Sim



Evair de Melo (PP-ES) - votou Sim



Gilson Daniel (Podemos-ES) - votou Não



Gilvan da Federal (PL-ES) - votou Sim



Helder Salomão (PT-ES) - votou Não



Jack Rocha (PT-ES) - votou Não



Messias Donato (Republicanos-ES) - votou Sim



Paulo Folletto (PSB-ES) - votou Sim Goiás Adriano do Baldy (PP-GO) - votou Sim

Célio Silveira (MDB-GO) - votou Sim

Daniel Agrobom (PL-GO) - votou Sim

Del. Adriana A. (PT-GO) - votou Não

Dr. Ismael Alexand (PSD-GO) - votou Sim

Dr.Zacharias Calil (União-GO) - votou Sim

Flávia Morais (PDT-GO) - votou Não

Gustavo Gayer (PL-GO) - votou Sim

Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) - votou Sim

José Nelto (União-GO) - votou Sim

Lêda Borges (PSDB-GO) - votou Sim

Magda Mofatto (PRD-GO) - votou Sim

Marussa Boldrin (MDB-GO) - votou Sim

Professor Alcides (PL-GO) - votou Sim

Rubens Otoni (PT-GO) - votou Não

Samuel Santos (Podemos-GO) - votou Sim

Silvye Alves (União-GO) - votou Sim Maranhão Allan Garcês (PP-MA) - votou Sim

Aluisio Mendes (Republicanos-MA) - votou Sim

Amanda Gentil (PP-MA) - votou Sim

Cleber Verde (MDB-MA) - votou Sim

Detinha (PL-MA) - votou Sim

Duarte Jr. (PSB-MA) - votou Não

Fábio Macedo (Podemos-MA) - votou Sim

Hildo Rocha (MDB-MA) - votou Sim

Josimar Maranhãozi (PL-MA) - votou Sim

Josivaldo JP (PSD-MA) - votou Sim

Junior Lourenço (PL-MA) - votou Sim

Juscelino Filho (União-MA) -votou Sim

Márcio Honaiser (PDT-MA) - votou Sim

Márcio Jerry (PCdoB-MA) - votou Não

Marreca Filho (PRD-MA) - votou Sim

Pastor Gil (PL-MA) - votou Sim

Pedro Lucas F. (União-MA) - votou Sim

Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - votou Não Minas Gerais Aécio Neves (PSDB-MG) - votou Não

Ana Paula Leão (PP-MG) - votou Sim

Ana Pimentel (PT-MG) - votou Não

Bruno Farias (Avante-MG) - votou Sim

Célia Xakriabá (PSOL-MG) - votou Não

Dandara (PT-MG) - não votou

Delegada Ione (Avante-MG) - votou Sim

Delegado Marcelo (União-MG) - votou Sim

Diego Andrade (PSD-MG) - votou Sim

Dimas Fabiano (PP-MG) - votou Sim

Domingos Sávio (PL-MG) -votou Sim

Dr. Frederico (PRD-MG) - votou Sim

Duda Salabert (PDT-MG) - votou Não

Emidinho Madeira (PL-MG) - não votou

Eros Biondini (PL-MG) - votou Sim

Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) - votou Sim

Fred Costa (PRD-MG) - votou Sim

Gilberto Abramo (Republicanos-MG) - votou Sim

Greyce Elias (Avante-MG) - votou Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG) - votou Sim

Igor Timo (PSD-MG) - votou Sim

Junio Amaral (PL-MG) - votou Sim

Lafayette Andrada (Republicanos-MG) - votou Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) - votou Não

Lincoln Portela (PL-MG) - votou Sim

Luis Tibé (Avante-MG) - votou Sim

Luiz Fernando (PSD-MG) - votou Sim

Marcelo Álvaro (PL-MG) - votou Sim

Mário Heringer (PDT-MG) - votou Sim

Mauricio do Vôlei (PL-MG) - votou Sim

Miguel Ângelo (PT-MG) - votou Não

Misael Varella (PSD-MG) - não votou

Nely Aquino (Podemos-MG) - votou Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - votou Sim

Nikolas Ferreira (PL-MG) - votou Sim

Odair Cunha (PT-MG) - votou Sim

Padre João (PT-MG) - votou Não

Patrus Ananias (PT-MG) - votou Não

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - votou Sim

Paulo Guedes (PT-MG) - votou Sim

Pedro A ihara (PRD-MG) - votou Sim

Pinheirinho (PP-MG) - votou Sim

Rafael Simoes (União-MG) - votou Sim

Reginaldo Lopes (PT-MG) - votou Não

Rodrigo de Castro (União-MG) - votou Sim

Rogério Correia (PT-MG) - votou Não

Rosângela Reis (PL-MG) - votou Sim

Samuel Viana (Republicanos-MG) - votou Sim

Stefano Aguiar (PSD-MG) - não votou

Weliton Prado (Solidariede-MG) - votou Não

Zé Silva (Solidariede-MG) - não votou

Zé Vitor (PL-MG) - votou Sim

Mato Grosso do Sul Beto Pereira (PSDB-MS) - votou Sim

Camila Jara (PT-MS) - não votou

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - não votou

Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - votou Sim

Geraldo Resende (PSDB-MS) - votou Não

Marcos Pollon (PL-MS) - votou Sim

Rodolfo Nogueira (PL-MS) - votou Sim

Vander Loubet (PT-MS) - votou Não Mato Grosso Coronel Assis (União-MT) - votou Sim

Coronel Fernanda (PL-MT) - votou Sim

Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) - votou Não

Gisela Simona (União-MT) - votou Sim

José Medeiros (PL-MT) - votou Sim

Juarez Costa (MDB-MT) - votou Não

Nelson Barbudo (PL-MT) - votou Sim

Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - votou Sim Pará Airton Faleiro (PT-PA) - votou Não

Andreia Siqueira (MDB-PA) - votou Sim

Antônio Doido (MDB-PA) - votou Sim

Del. Éder Mauro (PL-PA) - votou Sim

Delegado Caveira (PL-PA) - votou Sim

Dilvanda Faro (PT-PA) - votou Sim

Dra. Alessandra H. (MDB-PA) - votou Sim

Elcione Barbalho (MDB-PA) - não votou

Henderson Pinto (MDB-PA) - votou Sim

Joaquim Passarinho (PL-PA) - votou Sim

José Priante (MDB-PA) - votou Sim

Júnior Ferrari (PSD-PA) - votou Não

Keniston Braga (MDB-PA) - não votou

Olival Marques (MDB-PA) - votou Sim

Pastor Claudio Mar (União-PA) - votou Sim

Raimundo Santos (PSD-PA) - votou Sim

Renilce Nicodemos (MDB-PA) - votou Sim

Paraíba Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - votou Sim

Cb Gilberto Silva (PL-PB) - votou Sim

Damião Feliciano (União-PB) - votou Sim

Gervásio Maia (PSB-PB) - votou Sim

Hugo Motta (Republicanos-PB) - votou Sim

Luiz Couto (PT-PB) - votou Não

Mersinho Lucena (PP-PB) - não votou

Murilo Galdino (Republicanos-PB) - votou Sim

Romero Rodrigues (Podemos-PB) - votou Sim

Ruy Carneiro (Podemos-PB) - votou Não

Wellington Roberto (PL-PB) - votou Sim

Wilson Santiago (Republicanos-PB) - votou Sim Pernambuco André Ferreira (PL-PE) - votou Sim

Augusto Coutinho (Republicanos-PE) - votou Sim

Carlos Veras (PT-PE) - votou Não

Clarissa Tércio (PP-PE) - votou Sim

Clodoaldo Magalhães (PV-PE) - votou Não

Coronel Meira (PL-PE) - votou Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE) - votou Sim

Eriberto Medeiros (PSB-PE) - votou Sim

Felipe Carreras (PSB-PE) - votou Sim

Fernando Coelho (União-PE) - votou Sim

Fernando Monteiro (Republicanos-PE) - votou Sim

Fernando Rodolfo (PL-PE) - votou Sim

Guilherme Uchoa (PSB-PE) - votou Sim

Iza Arruda (MDB-PE) - não votou

Lucas Ramos (PSB-PE) - votou Sim

Luciano Bivar (União-PE) - votou Sim

Lula da Fonte (PP-PE) - votou Sim

Maria Arraes (Solidariede-PE) - votou Não

Mendonça Filho (União-PE) - votou Sim

Ossesio Silva (Republicanos-PE) - votou Sim

Pastor Eurico (PL-PE) - votou Sim

Pedro Campos (PSB-PE) - votou Sim

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - votou Não

Túlio Gadêlha (Rede-PE) - votou Não

Waldemar Oliveira (Avante-PE) - votou Sim Piauí Átila Lira (PP-PI) - votou Sim

Castro Neto (PSD-PI) - votou Sim

Dr. Francisco (PT-PI) - votou Sim

Flávio Nogueira (PT-PI) - votou Sim

Florentino Neto (PT-PI) - votou Sim

Jadyel Alencar (Republicanos-PI) - votou Sim

Julio Arcoverde (PP-PI) - votou Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) - votou Sim

Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - votou Sim

Merlong Solano (PT-PI) - votou Sim