O que é a PEC da Blindagem? Entenda proposta dos parlamentares

A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira, 16, em dois turnos, o texto-base da chamada PEC da Blindagem, que altera dispositivos da Constituição para aumentar a proteção de deputados e senadores contra processos criminais. A medida, também chamada de “PEC das Prerrogativas”, foi aprovada com ampla maioria, mas ainda precisa passar pelo Senado antes de entrar em vigor.



O que é uma PEC? Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é um tipo de projeto que altera trechos da Constituição Federal. Diferente de leis comuns, sua tramitação é mais rígida: precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado, com o apoio de pelo menos três quintos dos parlamentares (308 votos de deputados e 49 votos de senadores). No caso da PEC da Blindagem, se o Senado também aprovar, as mudanças terão aplicação imediata.



Além disso, a PEC determina: Parlamentares não poderão ser presos, exceto em flagrante por crimes inafiançáveis.



Em caso de prisão, a Câmara ou o Senado deverão se manifestar em até 24 horas, também por votação secreta.



Presidentes de partidos políticos com representação no Congresso passam a ter foro especial no Supremo Tribunal Federal (STF). Por outro lado, a proposta não restabelece a exigência de autorização do Congresso para a abertura de investigações — o STF seguirá podendo instaurar inquéritos livremente.



Argumentos a favor da proposta Deputados defensores da PEC, em especial aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e parlamentares do Centrão, afirmam que a medida resgata prerrogativas históricas do Legislativo e evita o que chamam de abusos do STF. O relator Claudio Cajado (PP-BA) declarou que o texto "não é uma licença para maus feitos", mas uma forma de proteger a atuação parlamentar.