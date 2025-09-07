No 7 de setembro, Elmano defende soberania e respeito às instituições

Governador Elmano de Freitas acompanhou celebração do 7 de Setembro na avenida Beira Mar, em Fortaleza, e defendeu respeito pelas instituições / Crédito: Samuel Setubal

Em celebração ao 7 de setembro, o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) acompanhou, neste domingo, o desfile cívico-militar em comemoração aos 203 anos da independência do Brasil. Questionado sobre a defesa da democracia e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu em ação penal que apura a trama golpista, o petista destacou o respeito pelas instituições e a soberania do povo brasileiro. Em entrevista ao O POVO, o governador afirmou que “nenhum estrangeiro tem o direito de dizer como devemos agir” e exaltou a força dos brasileiros.

O discurso de Elmano acompanha a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pronunciamento oficial feito nesse sábado, 6. Lula afirmou que o país não será “colônia de ninguém” e não aceitará ordens de “quem quer que seja”. “Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro”, disse o presidente da República. A mensagem vem em meio ao tarifaço imposto pelo presidente estadunidense Donald Trump, que criticou o governo brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes devido ao julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Críticas a família Bolsonaro Em evento do PT em Fortaleza nesse sábado, as taxas aplicadas nos produtos brasileiros também foi abordada pelo governador Elmano de Freitas. Nesta última semana, o Governo do Ceará decretou estado de emergência econômica após o aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O petista criticou a família Bolsonaro afirmando que os integrantes estão atuando contra o Brasil e chegou a chamá-los “traidores da pátria”. “Infelizmente, temos uma família morando nos Estados Unidos atuando contra o Brasil, atuando contra o Ceará, pedindo ao governo americano para cobrar mais imposto das empresas brasileiras”, disse.