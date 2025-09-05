Defesas rebatem PGR, afastam clientes de Bolsonaro e criticam Cid

Fase de defesa dos rÃ©us encerrou nessa quarta-feira, 3, e julgamento retornarÃ¡ na prÃ³xima terÃ§a-feira, 9, com inÃ­cio da votaÃ§Ã£o dos ministros / Crédito: Victor Piemonte/STF

Encerrada na quarta-feira, 3, a etapa de sustentação oral das defesas dos oitos réus que integram o núcleo crucial do processo que apura a tentativa de golpe de Estado teve diversos pontos abordados. Os advogados de defesa negaram o envolvimento dos acusados na trama golpista, rebateram as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e questionaram a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. No geral, para o advogado criminalista Nestor Santiago, professor da UFC e da Unifor e integrante do Conselho de Leitores do O POVO, os advogados das defesas dos reús atuaram bem, com destaque para a sustentação do advogado Matheus Milanez, que fez a defesa do general Augusto Heleno.



“No geral, os colegas foram muito bem. É uma defesa difícil, a gente sabe que é um caso em que existe o apelo por uma condenação, mas os advogados trazem, às vezes, perspectivas diferentes [...] Alguns advogados, digamos assim, com uma oratória um pouco mais complicada, outros foram mais eficientes, por exemplo o advogado Matheus Milanez. Ele foi muito bem, incisivo, direto e é importante dizer que é direito do advogado fazer a crítica, mas aquela crítica respeitosa, dentro das condições do processo. Não é ofender”, analisou. Leia mais Defesa de Heleno diz que general se afastou de Bolsonaro no fim do governo

2º dia do julgamento de Bolsonaro tem declaração de amor à sogra por cearense e piadas de Dino Já Mariana Dionísio, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Direito Constitucional pela Unifor, apontou, em entrevista ao O POVO News na quarta-feira, 3, a falta de articulação entre as defesas e a necessidade de uma narrativa linear. “Eu não sei se eles estão se esforçando para virar meme, sair do processo, porque ganhar no grito, isso não acontece no STF. Ganhar no grito, tentar registrar força de argumento sem ter uma linearidade lógica. Esse é o ponto mais crítico: não conversar com os demais advogados. Eles precisavam conversar entre si para, pelo menos, criar uma narrativa linear. A impressão que dá é que é cada um por si e cada um faz a sua defesa da forma que lhe parece mais adequada, sem ter uma articulação que era mínima”, afirmou.

Argumentos das defesas Pelo fato do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ser delator e colaborador no processo, a defesa de Mauro Cid abriu os trabalhos de sustentação oral na segunda sessão do julgamento na terça-feira, 2.

O advogado Jair Alves Ferreira destacou a validade da delação de Cid, bastante mencionada pela defesa dos outros réus, e afirmou que o tenente não foi coagido durante o processo. A reportagem da revista Veja que divulgou áudios em que Cid dizia estar sendo pressionado também foi abordada pela defesa. “Isso não é coação. O Mauro Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito [...] Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado e de fato não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade”, disse. O advogado também pediu a manutenção do acordo da delação premiada “com todos os benefícios ajustados nos termos das alegações finais”.

O advogado Paulo Renato Cintra, integrante da defesa do deputado federal Alexandre Ramagem, afirmou que ele apenas “compilava pensamentos” de Bolsonaro e não era um ensaísta do ex-presidente. Ramagem responde a três dos cinco crimes apresentados na denúncia da PGR, após suspensão de dois deles pelo fato de terem ocorrido após a diplomação do deputado. Porém, a defesa também pediu a suspensão da acusação de organização criminosa indicando que continuava em vigência após a diplomação do parlamentar. Cintra também chegou a falar em “erros graves” por parte da PGR e explicou que a defesa do voto impresso por parte de Ramagem não eram orientações a Bolsonaro.

“Havia várias postagens de Ramagem em defesa do voto auditável ou voto impresso à época. Essa mensagem não era exatamente uma orientação a Jair Bolsonaro. Não, era uma defesa de uma pauta que Alexandre Ramagem, certo ou errado", defendeu. Ao final da sustentação, a ministra Cármem Lúcia chamou a atenção de Cintra e o corrigiu, explicando a diferença entre voto impresso e auditável.

O advogado Demóstenes Torres negou que o almirante Almir Garnier tenha colocado a Marinha à disposição para o plano golpista e alegou que a PGR teria incluído dois fatos que não estariam na denúncia, destacando a impossibilidade de que “o réu se defenda de algo que não foi imputado”. As situações mencionadas são o desfile da Marinha em agosto de 2021 na Praça dos Três Poderes, interpretado pelo procurador-geral como ato de apoio ao golpe, e a ausência de Garnier na cerimônia da passagem de comando da Marinha em 2023.