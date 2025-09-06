Elmano vê como 'bom problema' disputa da base por vaga ao Senado

Elmano de Freitas (PT) em encontro estadual do PT / Crédito: Vitor Magalhães/O POVO

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, falou das prioridades do PT para as eleições de 2026. De acordo com ele, o Estado é um dos mais importantes na estratégia petista no plano nacional, tendo como ponto principal o apoio a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em encontro para posse do diretório estadual do PT neste sábado, 6, no Hotel Oásis, Elmano afirmou que o momento é para ouvir da militância do partido para sugestões e críticas sobre seu governo, além dos projetos para o ano que vem como reeleição no Ceará e a possibilidade de disputar o Ceará.