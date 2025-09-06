Elmano vê como 'bom problema' disputa da base por vaga ao Senado

Elmano avalia como positiva disputa da base por vaga ao Senado: 'Bom problema'O governador afirmou que o principal objetivo é a reeleição ao Lula, depois Governo do Ceará e, por fim, candidatura ao Senado
Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, falou das prioridades do PT para as eleições de 2026. De acordo com ele, o Estado é um dos mais importantes na estratégia petista no plano nacional, tendo como ponto principal o apoio a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em encontro para posse do diretório estadual do PT neste sábado, 6, no Hotel Oásis, Elmano afirmou que o momento é para ouvir da militância do partido para sugestões e críticas sobre seu governo, além dos projetos para o ano que vem como reeleição no Ceará e a possibilidade de disputar o Ceará.
"A prioridade um do PT é reeleição do presidente Lula, prioridade dois, eleição do Governo do Estado, e aí tem as prioridades, entre elas, a eleição para o Senado, porque há efetivamente um risco que a extrema-direita tá priorizando que é tentar formar a maioria no Senado", declarou em entrevista coletiva.
O governador comentou da disposição de disputar o Governo do Ceará e destacou o arco de alianças de vários partidos que irão decidir a chapa majoritária tanto para o Executivo como para o Senado Federal. Ele disse ser legítimo que as siglas, incluindo também o PT, apresentem nomes aptos a concorrerem.
"Efetivamente queremos disputar o governo do estado e temos um arco de alianças para construir, e claro que esse arco de alianças é formado por muitos partidos, e é nesse arco que vamos decidir a chapa majoritária, o partido deve indicar que tem interesse numa chapa com o nome ao Senado e vamos discutir isso com os aliados, faz parte do processo. Os outros aliados têm apresentado nomes, é legítimo que o PT também apresente", declarou.
Elmano chama impasse sobre Senado como "problema bom"
Elmano classificou a indefinição sobre quais serão os candidatos ao Senado pela base como um "problema bom", criticando a oposição por, segundo ele, não ter nomes.
"O PT tá indicando um nome para o Senado, se o União Progressista estiver conosco é natural que queira apresentar um nome, natural que o Republicanos apresente o Chiquinho Feitosa, natural que o MDB apresente o Eunício Oliveira. Isto é um bom problema, problema ruim é a oposição que fica discutindo que não tem nome. Nós temos muitos bons nomes para discutir", disse.
José Guimarães (PT), pré-candidato a senador pelo partido, não esteve presente no evento petista, mas faixas de apoio a ele foram estendidas.