7 de Setembro em Fortaleza: desfile tem escolas civis e militares

Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza / Crédito: Samuel Setúbal

Aconteceu na manhã deste domingo, 7, o desfile cívico-militar em alusão aos 203 anos da independência do Brasil. O POVO acompanhou a celebração do 7 de Setembro em Fortaleza, que ocorreu na avenida Beira Mar. O evento começou às 8h30min, com a chegada do governador Elmano de Freitas (PT). Ele foi recepcionado pela banda militar, e o Fogo da Pátria foi acendido em seguida.

Jaqueline Menezes, de 57 anos, também é veterana das apresentações de 7 de Setembro. Este ano, ela levou a cadelinha Bela para assistir aos desfiles. "Ela veio toda a caráter", diz, "com lacinho verde, representando o Brasil". Edmilson Araújo chegou às 8h30min para assistir, pela primeira vez, ao desfile de 7 de Setembro em Fortaleza Crédito: Estela Félix Edmilson Araújo, maranhense de 45 anos que mora em Fortaleza há quatro, acompanhou o evento pela primeira vez. Ele chegou por volta das 8h30min para assistir ao desfile, que classificou como "emocionante".