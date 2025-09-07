Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 de Setembro em Fortaleza: desfile tem escolas civis e militares

Celebração ocorre na avenida Beira Mar, com participação do governador Elmano de Freitas (PT); veja destaques do desfile de 7 de Setembro em Fortaleza
Aconteceu na manhã deste domingo, 7, o desfile cívico-militar em alusão aos 203 anos da independência do Brasil. O POVO acompanhou a celebração do 7 de Setembro em Fortaleza, que ocorreu na avenida Beira Mar.

O evento começou às 8h30min, com a chegada do governador Elmano de Freitas (PT). Ele foi recepcionado pela banda militar, e o Fogo da Pátria foi acendido em seguida.

Na sequência, ocorreram os desfiles escolares e de cursos preparatórios. Também participaram associações de veteranos, motoclubes e grêmios militares. Por fim, houve apresentações de membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Maria Zenaide, de 56 anos, compareceu com a nora e o marido. Eles vieram acompanhar o desfile, do qual participa o filho do casal, Rui. Eles levaram banquetas para descansar durante as apresentações, ideia que vem da experiência de já ter assistido o evento em vários anos.

Jaqueline Menezes, de 57 anos, também é veterana das apresentações de 7 de Setembro. Este ano, ela levou a cadelinha Bela para assistir aos desfiles. "Ela veio toda a caráter", diz, "com lacinho verde, representando o Brasil".

Edmilson Araújo, maranhense de 45 anos que mora em Fortaleza há quatro, acompanhou o evento pela primeira vez. Ele chegou por volta das 8h30min para assistir ao desfile, que classificou como "emocionante".

Mais de 10 mil pessoas participam de desfile do 7 de Setembro em Fortaleza

Segundo a assessoria de comunicação da 10ª Região Militar, mais de 10 mil pessoas participam do desfile de 7 de Setembro em Fortaleza este ano. Entre militares, foram 6,4 mil, sendo 3,3 mil apenas do Exército. Já os civis, que incluem estudantes de escolas públicas, particulares, cursos preparatórios, projetos e associações, somam 3,9 mil pessoas.

Veja fotos do desfile de 7 de Setembro em Fortaleza

Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza Crédito: Samuel Setúbal
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza Crédito: Samuel Setúbal
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza Crédito: Samuel Setúbal
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza Crédito: Samuel Setúbal
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza Crédito: Samuel Setúbal
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza Crédito: Estela Felix

