Elmano critica família Bolsonaro: 'Contra o Brasil e o Ceará'

Elmano critica família Bolsonaro em meio a tarifaço: 'Atuando contra o Brasil e o Ceará'O governador decretou estado de emergência econômica um mês após taxação dos Estados Unidos
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), criticou a família Bolsonaro neste sábado, 6, durante evento do PT em Fortaleza. O chefe do Executivo cearense apontou que os integrantes da família vem atuando contra o Brasil, e contra o Ceará, na esteira das aplicações de taxas nas mercadorias brasileiras. O Ceará tem sido fortemente afetado pelo tarifaço posto pelos Estados Unidos.
"Infelizmente, temos uma família morando nos Estados Unidos atuando contra o Brasil, atuando contra o Ceará, pedindo ao governo americano para cobrar mais imposto das empresas brasileiras", declarou em coletiva de imprensa.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tirou licença e segue nos Estados Unidos. Ele vem realizando uma campanha junto ao governo Trump por sanções ao Brasil, com o objetivo de pressionar o Judiciário e Congresso a aprovar anistia ou evitar a prisão de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ceará em estado de emergência após tarifaço
Elmano decretou na última semana estado de emergência econômica, um mês após a imposição da taxação que elevaram os impostos sobre produtos exportados para 50%. O maior parceiro comercial do Ceará é justamente os Estados Unidos.
O governador afirmou que é preciso uma postura de defesa da soberania nacional e que continuará buscando diálogo, mas exigindo respeito, como vem declarando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em outro momento, Elmano se referiu a família Bolsonaro como "traidores da pátria", e citou o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.
"Esses que nós temos que dizer, os Bolsonaro traidores da pátria brasileira que estão nos Estados Unidos tirando o emprego do nosso povo", disse.