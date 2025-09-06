Elmano critica família Bolsonaro: 'Contra o Brasil e o Ceará'

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,20-08-2025: Governador Elmano de Freitas em 17 Encontro Estadual do PT com a presença de alguns políticos do grupo do Guimarães no Hotel Oasis. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), criticou a família Bolsonaro neste sábado, 6, durante evento do PT em Fortaleza. O chefe do Executivo cearense apontou que os integrantes da família vem atuando contra o Brasil, e contra o Ceará, na esteira das aplicações de taxas nas mercadorias brasileiras. O Ceará tem sido fortemente afetado pelo tarifaço posto pelos Estados Unidos. "Infelizmente, temos uma família morando nos Estados Unidos atuando contra o Brasil, atuando contra o Ceará, pedindo ao governo americano para cobrar mais imposto das empresas brasileiras", declarou em coletiva de imprensa.

