Elmano sobe o tom contra oposição:'Quanto mais ataca, menor fica'

Governador Elmano de Freitas participou de evento do PT neste sábado, 6 / Crédito: Samuel Setubal

O governador Elmano de Freitas (PT) partiu para o enfrentamento contra a oposição, em discurso fervoroso neste sábado, 6, durante o 17° Encontro Estadual do PT no Ceará. Sem citar nomes, o petista criticou políticos que eram parte da base governista e se "abraçaram com o fascismo" nas eleições de 2024; defendeu aliados petistas, dentre eles a prefeita de Crateús, Janaina Farias, o presidente Lula e o ministro Camilo Santana (Educação) e projetou a vitória eleitoral do grupo governista em 2026, com uma "surra de votos" com auxílio da população. "Confesso a vocês, jamais imaginei que alguém que se diz do campo progressista, que tem a coragem de se dizer de esquerda, quando chega o segundo turno em Fortaleza, tendo Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, bolsonarista, se abraça com o fascismo", declarou o gestor no palco do evento.

Ainda sem citar nomes, Elmano destacou que os opositores, agora, articulam para disputar o Palácio da Abolição no ano que vem. O governador citou que o bloco de oposição ataca sua gestão, mas silencia sobre problemáticas nas gestões passadas, em Fortaleza. "Eles falam em disputar o Estado. São cheios de critica para o Estado, mas faltava comida para paciente no IJF (Instituto Dr. José Frota), e não falam nada. A Prefeitura de Fortaleza, antes do Evandro (Leitão), entregou documento falso de casa para a população e eles não dizem nada. Mas o governo que vai fazer escola integral, que amplia leitos, eles ficam procurando defeito", declarou. Elmano fala em "surra de votos" Apesar disso, o governo lamentou o atual cenário, com ex-aliados no espectro político oposto, e projetou uma vitória eleitoral contra a oposição no ano que vem. "Fiquei triste, porque é uma perda para nosso campo. Ter quadros tão preparados, pessoas que já nos ajudaram na luta pelos direitos do povo e vê-los juntos dos bolsonaristas, como foi em 2024. Mas não tenho dúvidas, nós o derrotamos em Fortaleza em 2024 e vamos dar uma surra de votos, com o povo, em 2026. Aqueles que atacam Lula no Ceará, aqueles que atacam Camilo, aqueles que nos atacam, esquecem de uma coisa. O povo sabe como vivia antes de nós", disse.

Defesa de Janaína e aliados Em outro momento do discurso, Elmano rebateu diretamente os ataques feitos por membros da oposição a líderes petistas. Sem citar nominalmente os opositores, se direcionou à prefeita de Crateús e ex-senadora, Janaína Farias (PT), que estava no evento e disse que aqueles que a atacam e atacam Lula e Camilo ficam "menores" com o passar do tempo. A fala faz referência ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que recentemente voltou a fazer ataques a Janaína e é um dos críticos mais ferrenhos de Lula e Camilo. "Janaina, tenho a sensação que tem gente que vai querendo lhe atacar. Tenho a sensação de que quanto mais ataca você, quanto mais ataca o Lula, quanto mais ataca o Camilo, menor fica. Menos é escutado pelo povo cearense. Esses que lhe atacam deviam ir lá em Crateús (...) A vida é assim. Eu tenho orgulho de nas travessias da vida termos a liderança popular do Lula", pontuou.