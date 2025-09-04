Ceará decreta situação de emergência contra efeitos do tarifaço

Fortaleza, CE, BR 17.07.25 Operações de carga no Porto do Pecém - Navio descarregando containers (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O Governo do Ceará decretou situação de emergência econômica, devido ao aumento das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, que elevaram os impostos sobre produtos brasileiros em até 50%.

Para apoiar as empresas exportadoras, o governo lançou um pacote que inclui aquisição de crédito, redução de encargos e compra direta de produtos como mel, pescados e castanha de caju, que seriam exportados. O objetivo principal é evitar o fechamento de empresas e a perda de empregos, com os produtos adquiridos sendo destinados a programas públicos como merenda escolar. Estima-se que cerca de 300 empresas sejam beneficiadas por essas ações emergenciais. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) lançou edital de chamamento público, no dia 22 de agosto, finalizando hoje, o credenciamento de empresas exportadoras cearenses impactadas pelo aumento tarifário.

Já o decreto de situação de emergência é um instrumento legal utilizado pelo poder público para declarar um estado de exceção temporária em resposta a uma crise ou desastre que afeta a segurança, saúde ou bem-estar da população. Esse decreto serve para: permitir a mobilização rápida de recursos públicos e privados para atender às necessidades emergenciais; flexibilizar normas e procedimentos para permitir uma resposta mais ágil e eficaz à crise; e priorizar ações e alocação de recursos para atender às necessidades mais urgentes. É uma ferramenta importante para lidar com crises e desastres, permitindo uma resposta ágil e eficaz para proteger a população e minimizar danos. A medida foi adotada durante a pandemia de covid-19.



Nos cálculos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Ceará pode perder entre 8 a 9 mil empregos, em um primeiro momento, com a tarifa de 50% iniciada no dia 6 de agosto. Dentre os dados levados em conta, está o fato de que, no primeiro semestre de 2025, as exportações cearenses aos Estados Unidos alcançaram US$ 556,7 milhões, o segundo maior volume já registrado na série histórica iniciada em 1997. Atualmente, mais da metade das vendas estaduais para fora (51,9%) tem os EUA como destino, percentual que coloca o Ceará como líder nacional em participação proporcional no comércio bilateral.