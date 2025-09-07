7 de Setembro em Brasília: desfile tem Forças Armadas e presença de autoridades

Dividida em três eixos, comemoração de 203 anos da independência teve presença do presidente Lula (PT); veja como foi desfile do 7 de Setembro em Brasília

A apresentação começou por volta das 9h30min. Após fazer a revista das tropas , o presidente Lula (PT) chegou à tribuna de honra, dando início ao desfile.

Aconteceu em Brasília (DF), na manhã deste domingo, 7, o desfile cívico-militar comemorativo da independência do Brasil. O POVO acompanhou a celebração na Capital Federal.

Também estavam presentes os ministros Anielle Franco (Igualdade Racial), Camilo Santana (Educação), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), José Múcio (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Rui Costa (Casa Civil), Sidônio Cardoso (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas). O desfile foi acompanhado, ainda, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos — PB).

Desfile de 7 de Setembro em Brasília teve tema "Brasil Soberano"

Em Brasília, o desfile foi dividido em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, Brasil do Futuro, e COP30/Novo PAC. O tema do evento foi "Brasil Soberano".

No desfile, além da participação das Forças Armadas, houve destaque a símbolos de ações governamentais, como Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação, e políticas públicas, como o Pé-de-Meia. O evento terminou com uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. (Com informações de João Paulo Biage)