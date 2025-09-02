Ministros do STF que vão julgar Bolsonaro: quem são e os indicou

Julgamento de Bolsonaro: conheça cada um dos ministros da Primeira Turma do STF e saiba quem os indicou. / Crédito: Gustavo Moreno/STF/Gustavo Moreno/STF/Marcelo Camargo/Agência Brasil/Carlos Moura/SCO/STF

Nesta terça-feira, 2, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia o julgamento histórico que pode definir o futuro político de Jair Bolsonaro (PL). Confira abaixo quem são os ministros e quem os indicou. O ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar, e outros sete réus respondem pela acusação de tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A denúncia, apresentada há quase dez meses, sustenta que Bolsonaro integrava o chamado “núcleo central” de uma organização que buscava impedir a posse do presidente eleito. Após a fase de instrução processual, que reuniu testemunhos, documentos e perícias, caberá agora aos cinco ministros da Primeira Turma analisar as provas e definir as responsabilidades. A seguir, O POVO apresenta cada um dos ministros da Primeira Turma do STF e quem os indicou. Alexandre de Moraes: quem é o ministro do STF e quem o indicou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

Indicado por Michel Temer em 2017 para a vaga de Teori Zavascki, Alexandre de Moraes se tornou um dos ministros mais midiáticos da Corte. Ex-promotor e ex-secretário de Segurança de São Paulo, Moraes chegou ao Supremo com perfil conservador em temas de costumes, mas consolidou-se como protagonista na defesa da democracia frente ao bolsonarismo. Relator dos inquéritos das fake news, das milícias digitais e dos atos de 8 de janeiro, concentrou processos contra apoiadores de Bolsonaro.

Sua atuação firme o projetou internacionalmente, sendo descrito pelo Washington Post como “um juiz que nunca recua” com postura corajosa diante de adversários poderosos como Elon Musk.

Flávio Dino: quem é o ministro do STF e quem o indicou

Flávio Dino herdou centenas de processos do gabinete do STF da ex-ministra Rosa Weber, aposentada em outubro de 2023. Crédito: Antonio Augusto/STF Indicado por Lula em 2024, Flávio Dino assumiu a vaga deixada por Rosa Weber. Antes, foi juiz federal, deputado, governador do Maranhão, senador e ministro da Justiça.