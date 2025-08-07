Assembleia aprova projeto de Elmano que prevê disponibilização de Bíblias em escolas

Assembleia aprova projeto de Elmano que prevê disponibilização de Bíblias em escolasO projeto voltou a tramitar nesta quinta-feira, 7, e foi rapidamente votado pelos deputados estaduais
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta quinta-feira, 7, o projeto de lei do governador Elmano de Freitas (PT) que garante a distribuição de exemplares de bíblias e outros livros sagrados de outras religiões nas escolas da rede estadual de ensino.
Foram 24 votos favoráveis; e sete deputados estaduais se posicionaram contrários ao texto. Ele seguirá para sanção de Elmano.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Mais informações em instantes
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente