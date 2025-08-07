Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assembleia aprova projeto de Elmano que prevê disponibilização de Bíblias em escolas

Assembleia aprova projeto de Elmano que prevê disponibilização de Bíblias em escolas

O projeto voltou a tramitar nesta quinta-feira, 7, e foi rapidamente votado pelos deputados estaduais
Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves Autor
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta quinta-feira, 7, o projeto de lei do governador Elmano de Freitas (PT) que garante a distribuição de exemplares de bíblias e outros livros sagrados de outras religiões nas escolas da rede estadual de ensino.

Foram 24 votos favoráveis; e sete deputados estaduais se posicionaram contrários ao texto. Ele seguirá para sanção de Elmano.



 

