Assembleia aprova projeto de Elmano que prevê disponibilização de Bíblias em escolas

O projeto voltou a tramitar nesta quinta-feira, 7, e foi rapidamente votado pelos deputados estaduais

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta quinta-feira, 7, o projeto de lei do governador Elmano de Freitas (PT) que garante a distribuição de exemplares de bíblias e outros livros sagrados de outras religiões nas escolas da rede estadual de ensino.

Foram 24 votos favoráveis; e sete deputados estaduais se posicionaram contrários ao texto. Ele seguirá para sanção de Elmano.