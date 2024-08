'Bíblia nas Escolas': entenda projeto que Elmano quer aprovar no Ceará

ELMANO em missa na Catedral Crédito: FÁBIO LIMA

"E eu tô aqui para dizer a vocês, o projeto será aprovado, as bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do Estado", afirmou o governador petista, sob muitos aplausos dos presentes. O projeto de indicação citado pelo governador Elmano, porém, não consiste em apenas comprar bíblias e disponibilizá-las nas escolas de rede pública do Estado, mas também colocar a temática na grade curricular.



"Bíblia nas Escolas": entenda o projeto O projeto em questão é o de indicação número 71/2022, de autoria do deputado Luiz Henrique, pastor evangélico. Nele, fica incluída a temática "Bíblia nas Escolas" como tema transversal na grade curricular das escolas de rede pública do Governo do Ceará. Caso seja aprovado na Alece, o Executivo teria de enviar um projeto de lei sobre a medida. A disciplina seria ministrada por meio de aulas, seminários, palestras ou semanas culturais, que abordariam conteúdos bíblicos sobre o Antigo e Novo Testamento e a influência da Bíblia na literatura, cultura e história do mundo, segundo consta no texto do projeto. Leia na íntegra o PL 71/2022 clicando aqui