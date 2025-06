Passinho do reggae é aprovado como patrimônio cultural do Ceará

Projeto de Lei torna o passinho do reggae como patrimônio do Ceará nessa quarta-feira, 11. Na imagem, aula na Estação das Artes, em Fortaleza, em 2022 / Crédito: AURÉLIO ALVES

Os ritmos dance hall, urbano e reggaeton são dançados, em forma de fila, ao traje de Kenner ou descalços nas praças de Fortaleza, nas vozes de Emiciomar e Má Dame. O cenário, comum do passinho do reggae, foi aprovado para tornar-se patrimônio cultural do Ceará pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nessa quarta-feira, 11. LEIA MAIS | Reggae em Fortaleza: melhores lugares para curtir o som na Cidade



O Projeto de Lei (PL) 728/2024 é de autoria do deputado estadual Missias Dias (PT). Cabe a sanção do governador Elmano de Freitas (PT).

Jhessy Marília, 27, estudante de dança da Universidade Federal do Ceará (UFC) e fundadora da escola Educa Reggae, recorda outro nome por trás do passinho: Rita Maranhense. "Por muito tempo foi dominado pela figura masculina. Mas hoje em dia vemos que está bem misturado, o que eu acho legal", opina. Jhessy, a única professora atuante da Capital, informa que em setembro será a vez dos moradores de São Paulo conhecerem a cultura exclusiva de Fortaleza.

Sobre a criação do passinho do reggae Ela conta que o passinho do reggae surgiu nas ruas periféricas do Município, ao adotar músicas de frequência acelerada. Por isso, revela que teve dificuldade no início pela dinâmica rápida dos passos. "Você explora a sua autoestima, porque eu acho que para dançar sozinho, tem que se sentir bem. Várias alunas já me relataram que o passinho ajudou a aceitar o seu corpo. Cada pessoa tem a sua forma única a ser dançada, então conseguimos acolher”, informa. De acordo com a bailarina, o ritmo também acessa uma perspectiva de representatividade, ao enxergar pessoas semelhantes, com o mesmo tom de pele e cabelo. Além disso, é um instrumento para abolir estereótipos.