Deputados debatem sobre projeto "Bíblia nas Escolas": 'inconstitucional' e 'espírito santo'

Apóstolo Luiz Henrique e Renato Roseno em participação no programa Debates do POVO Crédito: Reprodução/O POVO

"Eu não tenho dúvida que o projeto vai ser aprovado. Primeiro, porque ele é constitucional e ele foi iluminado pelo espírito santo de Deus", projetou o deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) ao ser questionado se o projeto de indicação "Bíblia nas Escolas", apoiado publicamente pelo governador Elmano de Freitas (PT), deve ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A resposta do parlamentar, autor da proposta, foi dada durante participação na edição desta terça-feira, 13, no programa Debates do POVO, da Rádio O POVO CBN, cujo tema foi "Bíblia nas escolas: promessa de Elmano causa polêmica". O encontro contou, ainda, com o deputado estadual Renato Roseno (Psol), que criticou a postura do chefe do Executivo estadual. O texto, por sua vez, já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público do Legislativo, em menos de dois minutos. Para o psolista, "privilegiar uma determinada tradição religiosa nas escolas públicas, viola o princípio da isonomia e da laicidade".