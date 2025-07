Alece aprova manifesto em resposta a Trump; bolsonaristas e pedetistas votam contra

Parlamento cearense aprovou manifesto em meio a taxas de 50% dos produtos brasileiros em ação do presidente dos Estados Unidos. Parlamentares do União Brasil votaram a favor

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta quinta-feira, 10, o “Manifesto em Defesa do Brasil”, um dia após o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciar taxação de 50% sobre produtos brasileiros .

Convido, à luz do bem comum, representando a população, compromisso inerente ao Poder Legislativo no Estado Democrático de Direito, todos e todas PARLAMENTARES de todas as matizes ideológicas e partidárias (liberais, conservadores, progressistas, de direita, de esquerda, de centro) a PUBLICAMENTE ASSUMIR O COMPROMISSO EM DEFESA DO BRASIL.

A carta do Presidente dos Estados Unidos, enviada em 9 de julho de 2025 ao Presidente do Brasil, não condiz com a relação diplomática pacífica, de bons parceiros comerciais, inclusive na atualidade, com vantagem na balança comercial para os Estados Unidos.

A referida carta menciona a imposição de uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos e com a exigência de interferência no Poder Judiciário brasileiro, por parte do governo brasileiro, para um possível recuo de tal imposição tarifária.

Tal comunicação oficial do Presidente dos Estados Unidos para o Presidente do Brasil não corresponde a histórica boa relação diplomática entre os dois países, entre os dois Estados Nacionais, aos princípios constitucionais das duas Cartas Magnas das duas nações, e ameaça a soberania brasileira, atingindo o Estado Brasileiro, as empresas brasileiras e, em especial, a população brasileira.