Bíblia nas escolas: Assembleia aprova projeto e inclui todas as religiões

A ideia de comprar e distribuir bíblias em instituições de ensino foi abraçada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante congresso evangélico com a presença do Apóstolo Luiz Henrique

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 14, o projeto de indicação, de autoria do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), para compra da Bíblia e o ensino religioso em escola públicas do Ceará.

A votação foi simbólica, sem registro de voto nominal. Houve posições contrárias de Emília Pessoa (PSDB), Larissa Gaspar (PT) e Renato Roseno (Psol).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como se trata de projeto de indicação, não tem força de lei, apenas de sugestão ao Executivo. Para colocar a ideia em prática, como se comprometeu, o governador terá de enviar nova proposta com esse teor à Assembleia. Como cria despesa, a iniciativa deve caber ao Poder Executivo.