Alece aprova atualização do limite divisório de cinco municípios

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou a atualização do limite divisório de cinco municípios cearenses, são eles: Itapipoca, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Tururu e Uruburetama. O Projeto de Lei n° 351/25 altera a Lei Estadual n° 16.821/2019, que define os limites intermunicipais no Ceará.

À rádio O POVO CBN, o coordenador do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais da Alece (Celditec), Luiz Carlos Mourão, explicou as mudanças com o PL. "Nós fizemos a atualização levando em consideração sempre o sentimento de pertencimento das populações, ou seja, ouvindo o que elas pensam sobre a localização que elas moram, levando em consideração os equipamentos públicos que são mantidos e que foram montados pelos municípios", explica. Conforme Luiz explica, o PL devolveu a cidadania que estava comprometida à população. "Hoje elas sabem o município que elas moram e a quem recorrer quando precisar das políticas públicas", complementa.

Questionado sobre uma possível alteração no recebimento de recursos dos municípios, o coordenador do Celditec informou que “não há nenhum prejuízo para nenhum município”. “Cada município vai saber efetivamente quais são as suas populações e localidades que devem se dirigir àquelas políticas públicas”. IBGE e Ipece devem fazer novos mapas De acordo com Luiz, serão feitos novos mapas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). “Esses novos mapas vão ser encaminhados aos municípios. Com isso, eles terão conhecimento dos seus limites”, explica.

Segundo ele, as reivindicações [acerca do novo limite divisório] eram antigas. “Já durava mais de 10 e 15 anos. Infelizmente ainda não tinha sido possível concretizá-las e agora foi feita essa concretização”. Antes do novo limite divisório, a comunidade indígena Tabajara ficava localizada entre os municípios de Monsenhor Tabosa e Tamboril. Com a atualização, agora os moradores pertencem ao município de Tamboril. “Eles agora são de fato e de direito moradores do município de Tamboril. [Eles] estão dentro do que sempre tiveram, [com] os ancestrais deles que tiveram essa cultura e essa organização dentro desse espaço geográfico”, afirma Luiz.