Tarifaço: Urgência do projeto de socorro ao Ceará é aprovada

Navio com cargas saiu do Porto do Pecém nesta quarta-feira, 6 de agosto, rumo aos Estados Unidos / Crédito: FCO FONTENELE

A urgência do projeto de socorro a empresas do Ceará para mitigar os efeitos do tarifaço de Donald Trump foi aprovada nesta quarta-feira, 6 de agosto, pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A mensagem governamental com quatro pontos de auxílio foi enviada ainda no período da manhã para a Casa legislativa e analisada em regime de urgência.

O aval para as ações foi realizado sem resistência por parte da oposição ao governo petista. Na aprovação da urgência, os deputados até retiraram a inscrição de fala para acelerar os andamentos. Após esse passo, o documento segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alece, para, em seguida, ser avaliado no Plenário. Por fim, o texto seguirá para sanção do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). A expectativa é de aprovação total ainda nesta quarta-feira, 6 de agosto. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Tomei decisões necessárias de apoio a empresas cearenses que vendem seus produtos aos Estados Unidos. Nós precisamos garantir o emprego do nosso povo, apoiar as empresas e a economia cearense", disse Elmano ao anunciar o envio do projeto para a Alece.