Deputado do PL diz que Ciro é ‘único que pode ganhar' do PT e aliados no Ceará em 2026

O deputado federal Dr. Jaziel (PL) projetou os desafios do PL no Ceará em 2026 e comentou as articulações envolvendo atores da oposição ao grupo governista liderado pelo PT no Estado. Para o parlamentar bolsonarista, o ex-governador Ciro Gomes é o nome mais viável para eventual disputa contra a base do governador Elmano de Freitas (PT) no ano que vem.

Jaziel reconheceu que a disputa eleitoral será mais “dificultosa” caso o PL opte por candidatura própria, dado o fato de que o deputado federal André Fernandes (PL) não pode concorrer ao governo por não ter a idade mínima exigida. Fernandes, que assume a presidência da sigla no Ceará em setembro, declarou ao O POVO no fim de julho que o PL terá candidato próprio e descartou aliança com Ciro e com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.