RC diz que candidatura ao Governo 'não é obsessão' e defende oposição unida no Ceará

Ex-prefeito de Fortaleza Roberto Claudio, é cotado para representar a oposição nas eleições de 2026 no Ceará. / Crédito: João Filho Tavares

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que deve se filiar ao União Brasil neste mês, declarou, em entrevista ao O POVO, na última quinta-feira, 3, na Assembleia Legislativa, que o principal objetivo da oposição no Ceará é construir uma frente ampla contra o que classificou como “domínio do PT” no Estado.

Cotado para ser o nome da oposição na disputa pelo Palácio da Abolição, em 2026, RC apontou qual deve ser a prioridade do grupo durante os preparativos para o processo eleitoral.

O ex-prefeito também reafirmou que sua filiação ao União Brasil está definida, e que aguarda apenas a formalização da federação com o Progressistas. “Foi isso que foi combinado com a direção nacional e estadual da União Brasil. A decisão já foi tomada, inclusive já anunciei publicamente”, pontuou.

Sobre Ciro Gomes, esclareceu que, até o momento, ele continua filiado ao PDT. “Não sinalizou publicamente nenhum outro movimento partidário”, observou, apesar de que, nos bastidores, há articulação para que Ciro migre para o PSDB.

Roberto Cláudio evitou fazer qualquer declaração que indicasse preferência por um nome para liderar a chapa da oposição. “Mais à frente a gente constrói a chapa que seja a mais competitiva, a que mais unirá e a que sinalize para o povo mais capacidade de administrar bem o Ceará”, frisou.