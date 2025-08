Evandro muda Regionais: Márcio Martins sai da 10 e deve ir à 2 na vaga de Lima, cotado na Citinova

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), faz alterações no comando de órgãos da administração municipal. Foram publicadas no Diário Oficial do Município de quinta-feira, 31, as exonerações do vereador Márcio Martins (União Brasil) da Secretaria Regional 10, de George Lima (Solidariedade) da Regional 2 e de Odilon Aguiar (PSD), ex-prefeito de Tauá e ex-deputado estadual, da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

As mudanças têm impacto não apenas administrativo, mas também político. Martins é filiado ao União Brasil, partido formalmente de oposição e liderado pelo ex-deputado federal Capitão Wagner, de quem o vereador é antigo aliado.

A entrada do parlamentar na Prefeitura causou surpresa, mas contempla a ala do partido que é próxima às administrações do PT. Com o afastamento do vereador da Câmara Municipal, assumiu o mandato o suplente René Pessoa (União Brasil), neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), que tem boas relações com Evandro, com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

George Lima foi candidato a prefeito de Fortaleza no ano passado. Ele ficou célebre ao dizer ao candidato André Fernandes (PL), em debate do O POVO, a frase: "Chupa aqui pra ver se sai leite".

Este ano, Lima deixou o comando estadual do Solidariedade e deu lugar ao ex-deputado federal Vaidon Oliveira.