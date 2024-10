Eleição em Fortaleza: veja os suplentes de vereadores de todos os partidos

Fortaleza elegeu no domingo, 6 de outubro, os 43 vereadores que irão compor a Câmara Municial de Fortaleza. Derrotado na disputa para prefeito de Fortaleza, o PDT do prefeito José Sarto viu a bancada encolher. Ainda assim, é a maior da Casa, com oito vereadores.

São 17 partidos com cadeira no Poder Legislativo. Partidos ou federações que alcançam o quociente eleitoral asseguram lugar na Câmara.