Solidariedade tem mudança de comando no Ceará, em meio a conversas de federação com PRD

O ex-deputado federal Vaidon Oliveira assumiu a presidência do Solidariedade no Ceará, substituindo o secretário George Lima . A mudança foi confirmada por ambos ao O POVO nesta quarta-feira, 28, e ocorre em meio à articulação de uma federação com o PRD, com foco nas eleições de 2026.

“O nosso presidente nacional tem se afastado do Lula, mas aqui, no Ceará, a gente quer fazer um trabalho diferente. Vamos ver o que se constrói daqui para lá. Quase todo mundo tem ligação com o governo, uns mais, outros menos. Eu mesmo votei no Evandro Leitão (PT) no segundo turno ”, lembrou.

Apesar de mencionar aproximação nacional do Solidariedade com a oposição ao G overno Lula , Vaidon indicou que, no Ceará, o partido não deve romper com a base do governador Elmano de Freitas (PT).

Em 2024, o hoje secretário da Regional 2 de Fortaleza concorreu a prefeito da Capital. George obteve 6.803 votos, figurando com 0,49% do eleitorado fortalezense.

Antecessor de Vaidon no posto, George Lima contou que já tinha pretensões de deixar o Solidariedade para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por outra legenda. “O partido não me deu nenhuma estrutura nas eleições. Já estava decidido a sair”, relevou.

Tanto Vaidon quanto George confirmaram que o Solidariedade caminha para uma federação com PRD. Enquanto o ex-presidente disse que a configuração já estava "pré-acertada" antes mesmo da troca de comando, o novo dirigente foi cauteloso e citou conversas também com o Avante.

“Achei que seria no mês de junho. Recebi a notícia sem surpresa, mas achei deselegante da parte do partido não ter me comunicado antes de sair na imprensa”, desabafou.

Em relação ao posicionamento da federação no Estado, o vereador destacou alinhamento com o prefeito Evandro Leitão (PDT) e afirmou que mantém o gestor informado de todos os passos.

“Estamos conversando. Inclusive, estive em Brasília agora com as presidências nacionais, conversando tanto com o meu partido, PRD nacional, quanto também com o deputado federal Paulinho da Força, que é o presidente do Solidariedade nacional. Há realmente uma tratativa, mas, agora em junho, a gente define os rumos e anuncia os próximos passos”, disse Michel.

George contou ainda que Michel Lins, dirigente estadual do PRD no Ceará, deve assumir a presidência da federação no Ceará. Ao O POVO , o vereador contou que seu nome está “100% à disposição”, mas prefere aguardar um posicionamento oficial da direção nacional.

“Agora recente, a minha nacional esteve aqui com o deputado federal Fred Costa, da Nacional, que é o nosso líder do PRD no Brasil. Nos reunimos com o prefeito Evandro Leitão, fazendo alinhamentos. Há uma tendência natural para dialogar com o Governo do Estado. A minha relação, a relação do próprio Vaidon, caso a federação se concretize".

E complementou: "Particularmente do PRD, há uma boa conversa e uma ótima relação com ambos os lados: com Roberto Cláudio (PDT), que eu fui líder, como com o governo. Mas eu acredito que deverá haver conversas com o próprio Governo do Estado também".