Neto de Roberto Pessoa assumirá vaga de vereador suplente de Fortaleza

Com 19 anos, René concorreu nas eleições de 2024 e obteve 5.972 votos, ficando assim na primeira suplência do partido de Capitão Wagner. Pessoa será base do petista na CMFor.

René Pessoa (União), neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), é o primeiro suplente do União Brasil na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e assumirá a vaga com a nomeação de Márcio Martins (União) para ser secretário da Regional 10, na gestão de Evandro Leitão (PT).

Além de ser neto do prefeito do município vizinho de Fortaleza, que está em seu quarto mandato, René também é sobrinho da deputada federal Fernanda Pessoa (União). No segundo turno, tanto Fernanda como Roberto declararam apoio a Evandro.

Secretário de Evandro diz não se arrepender de voto em André Fernandes

Márcio Martins fez campanha para André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições contra o então candidato e hoje prefeito, Evandro. O vereador disse não se arrepender do voto e que agora é o momento de se preocupar com Fortaleza.

"Eu fiz o que deveria fazer naquele momento. Em momento nenhum eu me arrependo. Eu honrei o meu compromisso. Eu votei no [Capitão] Wagner quatro eleições consecutivas. O Wagner não foi eleito, não foi para o segundo turno. Se não, eu estaria com ele agora nessa secretaria. E, no segundo turno, eu fui para o André de cabeça erguida. Honrei o meu compromisso com o André e a eleição passou. Agora é o novo momento. O momento de se preocupar com a cidade de Fortaleza", disse Martins.

Além disso, o secretário contou que foi lhe dado autonomia para assumir o cargo no Executivo. "Eu deixei muito claro que eu preciso de autonomia. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi com ampla autonomia. Então, deixei muito claro, embora não tenha sido um aliado de primeira hora, mas que eu precisava de autonomia para fazer o meu trabalho. E é isso que ele disse: 'Tem carta branca', inclusive para montar minha equipe na secretaria com total autonomia".