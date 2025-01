Márcio Martins diz que Wagner, de início, não gostou do convite de Evandro para secretaria

: Marcio Martins na primeira reunião do Secretariado do Prefeito Evandro Leitão e da Vice Gabriella Aguiar no Paço municipal. / Crédito: Samuel Setubal

Já tendo assumido o cargo de secretário da Regional 10, em Fortaleza, na gestão Evandro Leitão (PT), o vereador licenciado Márcio Martins (União Brasil) afirmou que Capitão Wagner (União Brasil), a princípio, não foi a favor de que aceitasse o convite, mas que depois entendeu. "Eu tive o cuidado de conversar com todos (os aliados), principalmente o primeiro deles, o (Capitão) Wagner, que é o presidente do meu partido. A gente tem visto muito na imprensa essa cobrança em relação ao União Brasil. Eu vou repetir as declarações que eu já dei: o União Brasil, a nível nacional, existem parlamentares que estão alinhados com o governo e alinhados com a oposição. No estado do Ceará, nós temos parlamentares que estão alinhados com o governo e com a oposição. Então Wagner, embora no primeiro momento não tivesse compreendido, depois viu que não só para o nosso projeto político, mas também para a cidade era necessário que a gente desse essa contribuição. E hoje está tudo tranquilo", explicou em conversa com O POVO.

Surpresa pelo convite Martins confessou que ficou surpreso ao ter sido convidado para o cargo. "Confesso que fiquei surpreso, sim, porque não é uma prática comum da política esse ato republicano de unir aqueles que pensaram diferente de você em um momento na eleição. E de pronto, apesar de surpreso, eu aceitei. É um desafio novo pra mim, eu nunca tive uma passagem pelo Executivo. A vivência na Câmara nos dá as condições e a bagagem política, que também é importante, mas agora vamos montar um grande time, um time técnico", argumentou. O parlamentar, que apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno em Fortaleza e disse não ter se arrependido do voto, afirmou ainda que o prefeito Evandro marca um "gol de placa" ao fortalecer as Regionais. "Um gol de placa do prefeito devolver às Regionais com uma autonomia que nunca deveria ter tirado. As principais cidades do mundo estão avançando para um processo de descentralização. Nas grandes metrópoles do mundo já existem as subprefeituras, que é o que se quer das regionais, que é o que o Prefeito Juraci, um dos melhores prefeitos da cidade de Fortaleza, idealizou lá atrás", elogiou.