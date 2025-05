Roberto Cláudio se encontra com Bolsonaro após anunciar desfiliação do PDT

Na mesma tarde em que anunciou a desfiliação do PDT, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está na Capital nesta quinta-feira, 29.

O encontro ocorreu por volta de 17h30min, no hotel Gran Marquise. O momento serviu para Bolsonaro conhecer o agora ex-pedetista. Roberto Cláudio era prefeito em 2019 e 2020, metade do mandato do ex-presidente, mas não participou de nenhum evento durante visitas ao Estado quando Bolsonaro estava no poder.