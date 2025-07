André Fernandes defende Bolsonaro, chama Moraes de 'covarde' e avisa: 'Tua hora vai chegar'

Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, 18; STF determinou uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso das redes sociais e contato com outros investigados; além de outras medidas

O deputado federal André Fernandes (PL), líder da ala bolsonarista no Ceará, reagiu à operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada nesta sexta-feira, 18. O parlamentar cearense partiu para o enfrentamento contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o Supremo Tribunal Federal (STF), além de fazer críticas ao Senado.

Dentre as medidas impostas pelo STF a Bolsonaro, estão a utilização de tornozeleira eletrônica, proibição de utilização das redes sociais e de manter contato com os demais réus do processo, entre eles seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em resposta, o ex-presidente afirmou que os inquéritos são motivados por perseguição política e classificou a situação como “suprema humilhação”.