André Fernandes destaca apoio de RC para união da direita no Ceará: "Parceria que se inicia"

Questionado sobre a relação de Roberto Cláudio com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), e as possíveis implicações desse vínculo, André Fernandes afirmou que o ex-prefeito teria disposição para dialogar com diferentes grupos. “Foi falado com o presidente Bolsonaro, que, ao ser questionado, respondeu: ‘Conversa com o André’. Isso mostra que o que estamos construindo no Ceará está alinhado com o projeto nacional liderado por Jair Bolsonaro.”

O parlamentar também comentou sobre reunião recente com lideranças do PL e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, a construção da oposição no Estado está em andamento e demanda tempo e diálogo. “Uma articulação ampla como essa não se define da noite para o dia. Mas estamos no caminho certo e, com o respaldo de Bolsonaro e dos parlamentares cearenses, seguirei avançando nessas conversas para fortalecer nosso projeto nacional e obter êxito no Ceará tanto no governo quanto no Senado.”

Sobre as eleições de 2026, André Fernandes confirmou que o PL lançará apenas o nome do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) para disputar uma das duas vagas ao Senado. A outra vaga está em negociação com outros partidos. “Estamos conversando com diferentes legendas, já que o grupo do governo possui sete pré-candidatos ao Senado”, afirmou.