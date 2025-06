André Fernandes assume presidência do PL Ceará em agosto: 'É o melhor para o momento'

Deputado André Fernandes ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) em evento em Fortaleza. / Crédito: Samuel Setubal

O deputado federal André Fernandes (PL) passará a presidir o PL Ceará, a partir de agosto deste ano. O parlamentar substituirá o correligionário, deputado estadual Carmelo Neto (PL), que ficará com a direção nacional do PL Jovem. A informação foi antecipada pelo jornalista Carlos Mazza, colunista do O POVO, na última segunda-feira, 16, e confirmada por Fernandes nesta terça-feira. Segundo André, o entendimento ocorreu em comum acordo com Carmelo e outros membros do partido. "Comum acordo. Sem brigas, ranhuras ou desgastes. Apenas ficou decidido que é o melhor para o momento. Assumirei em agosto", confirmou o deputado federal ao O POVO.

André ressaltou ainda que assumirá a sigla com metas de eleger "seis deputados federais; seis deputados estaduais; dobrar o número de filiados no Ceará em um ano e preparar a base para 2028". Vereadores e deputados do PL defenderam a mudança, alegando legitimidade e naturalidade devido aos desempenhos recentes de André nas urnas. Fernandes foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2024, perdendo por uma diferença de apenas 10,8 mil votos. Antes da campanha de 2024 o PL trabalhava com duas possibilidades de candidatura majoritária: André e Carmelo. Na ocasião, ficou acertado que Fernandes representaria o partido nas urnas, ao passo em que Carmelo assumiria a presidência do partido no Ceará; o que mudará daqui a pouco mais de um mês. A deputada estadual Doutora Silvana (PL) afirmou que a decisão "partiu dos deputados federais", grupo do qual o marido dela, deputado Dr. Jaziel (PL), faz parte.