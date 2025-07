Elmano elenca 5 critérios para escolher candidatos da chapa majoritária em 2026; veja

Governador Elmano de Freitas em visita à Redação do O POVO / Crédito: FÁBIO LIMA

São muitos os líderes e agremiações políticas de olho nas duas vagas ao Senado Federal em 2026 e também na vice do governador Elmano de Freitas (PT), que deverá concorrer à reeleição. O petista cita os critérios que serão usados para a escolha dos postulantes pela base aliada. Pregando cautela e calma, sem bater o martelo diante de nenhum nome para o ano que vem, Elmano afirmou a jornalistas durante visita ao O POVO nesta terça-feira, 15, que serão determinantes fatores como pesquisas de intenção de votos, aliança com prefeituras e parlamentares e lealdade ao projeto estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O governador destacou ser natural que os interessados façam suas articulações. "É normal e legítimo que quem pretende apresente o nome e faça mobilização para poder acumular força". Porém, fez a ressalva: "Não é uma movimentação de agora que vai decidir que alguém é o candidato". Na entrevista, Elmano listou os aspectos que serão determinantes na escolha: 1) "Não existe decisão de candidatura majoritária sem pesquisa", iniciou a lista. "Qual é de fato a chance eleitoral daquele nome?" 2) "Não existe decisão de candidatura majoritária sem avaliar a relação do possível candidato ou candidata com as forças da aliança", acrescenta. "Qual é a relação que ele tem com todos os partidos aliados?"

3) "Como é a relação dele com os prefeitos?" 4) "Como é a relação dessa pessoa com os deputados?" 5) "Qual é a relação que as lideranças do projeto têm do ponto de vista de confiança de essa pessoa ser leal ao projeto?"



"Esse conjunto de atributos define quem é o candidato", aponta o governador.

A partir disso, Elmano aponta um pequeno manual para quem pretende se viabilizar: a) "Então, quem quer ser candidato se promove um pouco".