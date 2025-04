Citado por aliados como candidato a deputado federal ou senador, Aldigueri diz que "futuro decide"

O senador Cid Gomes chegou a dizer que o presidente da Alece terá projetos importantes dentro do PSB

O posto de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) tem projeto e consagrado políticos nos últimos anos, como os últimos três prefeitos de Fortaleza: Roberto Cláudio (PDT), José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT). Romeu Aldigueri (PSB) é citado com destaque atualmente.

O presidente do Legislativo cearense foi saudado pelo senador Cid Gomes (PSB), também ex-presidente da Alece, em evento de filiação ao PSB afirmando que o partido tem projetos importantes no futuro ao parlamentar, o colocando como possível candidato a deputado federal, projetando até mais de 180 mil votos.