Governo Elmano tem conversas com todos os partidos, menos o PL

Chagas Vieira afirma que governo não quer conversa com o Partido Liberal / Crédito: AURÉLIO ALVES

Faltando pouco mais de um ano para as eleições 2026, conversas de bastidores, alinhamentos e sondagens entre os partidos políticos têm ocorrido bastante no cenário político cearense. O secretário estadual da Casa Civil, Chagas Vieira, admite que o Governo do Estado tem conversado com todas as siglas, menos o Partido Liberal (PL). "A gente tem conversado com todos os partidos. As nossas principais lideranças políticas têm dialogado. É nosso total interesse conversar com todos que queiram fazer parte desse projeto que está buscando o avanço do Ceará. Obviamente, a gente não quer acordo de jeito nenhum com o PL", disse ao O POVO.

A fala repercutiu na ala de oposição do União Brasil. O deputado estadual Sargento Reginauro classificou como "desespero" essa tentativa de aproximação. Já Capitão Wagner - presidente estadual do partido - publicou nota reafirmando o posicionamento da sigla como oposição no Ceará. "O União Brasil não estará no mesmo palanque de políticos que comprovadamente tem envolvimento com facções", afirmou. Recentemente, circulou a informação de que, em tentativa de trazer o partido para a base governista, integrantes do governo haviam oferecido uma vaga na disputa pelo Senado ao deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil). União Brasil escolherá encaminhamento Para o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), líder do governo Elmano na Assembleia, o União Brasil tem quadros que apoiam o PT em âmbito estadual e federal. Dessa forma, caberá às lideranças partidárias a definição de qual caminho tomar.

"Lideranças que consideram importante que esse projeto avance, promovendo justiça social no Ceará, possam encontrar em nós interlocutores abertos à construção de aliança, sobretudo no momento em que a democracia segue ameaçada no país", afirmou ao O POVO. O resguardo da democracia é, para Guilherme, critério fundamental para qualquer discussão de aliança. "A nossa prioridade 1 é resguardar a democracia e, associada a esse ambiente democrático, dar continuidade ao projeto político que está transformando o Ceará desde o governo do governador Cid, passando por Camilo e agora Elmano. Então, esse critério fundamental de resguardar a democracia nos impõe o dever ético de dialogarmos com todas as forças políticas, inclusive do centro, da centro-direita, que entendem que esse deve ser um objetivo comum da sociedade brasileira, no momento em que a gente acabou de superar uma ameaça de golpe de estado", explica.